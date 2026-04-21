La sfida di Eurocup tra Beşiktaş e Bourg si gioca mercoledì 22 aprile alle ore 19:00. Un match importante nel percorso europeo delle due squadre, con i turchi pronti a sfruttare il fattore campo e i francesi intenzionati a giocarsi le proprie carte con ritmo e organizzazione.
La diretta streaming
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Beşiktaş arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di imporre il proprio ritmo davanti al pubblico di casa, puntando su intensità, fisicità e aggressività difensiva.
Il Bourg, invece, cercherà di rispondere con organizzazione e velocità, provando a sfruttare le transizioni e il tiro perimetrale per restare competitivo per tutta la durata della gara.
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