Il Bologna passa al Maradona con un gol di Jonathan Rowe nel finale e rinvia ancora la qualificazione del Napoli in Champions League. Gli azzurri riprendono la gara dopo essere andati in doppio svantaggio nel primo tempo, poi non trovano la rete del vantaggio e crollano al 91'. Al termine della partita, l'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per commentare il risultato.

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Napoli, le parole di Antonio Conte in conferenza stampa

"Il primo tempo non è stato brutto. Sicuramente siamo mancati in qualcosa per esser andati sotto 2-0. Concedere 3 gol ci deve comunque far riflettere. Anche con il Verona siamo andati sotto 2-0. Abbiamo avuto la forza di rialzarci e giocare la partita, l'abbiamo rimessa in piedi con una bellissima squadra, ma non abbiamo avuto la forza di vincere la partita. Inevitabilmente quando cerchi di spingere esponi il fianco. Siamo stati bravi a non farli mai ripartire, poi è arrivato un gol che fa male nel finale. La prestazione non è dispiaciuta, se vediamo il risultato è negativo e ci riporta con i piedi per terra. Mancano 2 partite, dobbiamo conquistare un posto in Champions e poi vedremo in che posizione finiremo in classifica".

NAPOLI, ITALIA - 11 MAGGIO: Alisson Santos del Napoli festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Napoli e Bologna FC 1909 allo Stadio Diego Armando Maradona l'11 maggio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

SULLA MIGLIOR FORMAZIONE - "Siamo partiti a inizio stagione cercando di trovare una situazione tattica per far giocare i migliori. Andando avanti poi abbiamo avuto infortuni seri che ci hanno tolto giocatori per diversi mesi. Penso a Neres che si è fatto male da solo ed era forse il miglior giocatore in quel momento. Poi sta all'allenatore trovare la soluzione per non affondare e va dato merito ai ragazzi di essere rimasti a galla".

SU CAMBIAMENTI NEL FINALE - "Ormai siamo lì. Quello che stiamo facendo ci ha portato ad essere secondi e anche a giocarci la Champions in una certa maniere. Mancano due partite e non abbiamo bisogno di inventarci cose, poi l'anno prossimo Dio vede e provvede. In questo momento manca un passo per fare quello che dobbiamo fare e assicurare la qualificazione in Champions".