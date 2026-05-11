Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Finisce con un ricco 2-3 il posticipo della 36esima giornata di Serie A al Maradona tra Napoli e Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano parte forte e spaventa gli azzurri, portandosi sullo 0-2 in appena mezz'ora. Il Napoli però ritorna in partita con la rete di Di Lorenzo e poi in apertura di ripresa pareggia i conti. Decide il match il gol nel finale di Jonathan Rowe.

Napoli-Bologna, la cronaca del primo tempo

Primi minuti di studio al Maradona, con Napoli e Bologna che gestiscono il pallone cercando varchi tra le maglie avversarie., che, servito all'interno dell'area, trafigge Milinkovic-Savic con un mancino in diagonale. Ancora Bologna pericoloso un minuto dopo con Miranda, che da centro area calcia e colpisce l'incrocio. Gli azzurri rispondono con Giovane, che dalla linea di fondo sterza verso il centro e prova battere sul primo palo: Pessina respinge di piede.

NAPOLI, ITALIA - 11 MAGGIO: Riccardo Orsolini del Bologna FC 1909 festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Bologna FC 1909 allo Stadio Diego Armando Maradona l'11 maggio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Poco dopo la mezz'ora si rifà vivo il Bologna ancora con Miranda, che viene servito in area di rigore e viene colpito da Di Lorenzo. Piccinini lascia correre, ma viene poi richiamato dal VAR e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Orsolini che non sbaglia: 0-2 al Maradona. Nei minuti di recupero però il Napoli si rifà sotto con Di Lorenzo, che sfrutta un rimpallo in area e batte Pessina.

Napoli-Bologna, la cronaca del secondo tempo

Il Napoli parte forte nella ripresa e trova subito il pareggio al 49'. Hojlund fa da boa spalle alla porta e apre per. Ritorna l'equilibrio al Maradona, che riprende vita e torna a spingere.

NAPOLI, ITALIA - 11 MAGGIO: Alisson Santos del Napoli festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Napoli e Bologna FC 1909 allo Stadio Diego Armando Maradona l'11 maggio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ora è il Napoli che fa la partita e cerca con maggior insistenza il gol del vantaggio. Pessina è sempre attento su un paio di cross bassi provenienti dalla fascia. Al 70' ci prova Rrahmani con una conclusione dalla distanza che non trova la porta. Dall'altra parte si fa vedere Rowe, anche lui con una conclusione lontana dai pali difesi da Milinkovic-Savic.

Quando la partita sembrava volgere al termine, arriva il colpo che decide il match. Milinkovic-Savic respinge un tiro di Miranda dal limite dell'area e il pallone diventa giocabile per Rowe, che in rovesciata batte a rete e fa 2-3. Colpo del Bologna, che vince in extremis la sfida del Maradona.