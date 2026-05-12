L'impatto di Donyell Malen sull'attacco della Roma è stato semplicemente devastante. Arrivato nel mercato di gennaio, l'attaccante olandese ha preso per mano la squadra di mister Gasperini, trascinandola a suon di gol in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Le sue prestazioni hanno letteralmente stregato gli studi televisivi, tanto da spingere Alessandro Costacurta a un paragone a dir poco ingombrante. Dagli studi di Sky, l'ex difensore del Milan ha esaltato i movimenti del centravanti giallorosso scomodando veri e propri mostri sacri: "In alcuni movimenti mi ricorda Ronaldo. Lo stop con il sigaro in bocca come dico io, non lo facevano in tanti, Ronaldo, Careca". Un'investitura pesantissima, condivisa anche da Beppe Bergomi, rimasto impressionato dalla completezza del giocatore.

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PARMA, ITALIA - 10 MAGGIO: Donyell Malen dell'AS Roma festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e AS Roma allo Stadio Ennio Tardini il 10 maggio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

L'attacco di Cassano: "Qualitativamente non mi dà nulla"

Parole al miele che però non hanno trovato per nulla d'accordo Antonio. Intervenuto a, l'ex fantasista barese ci ha tenuto a dire la sua senza troppi peli sulla lingua, stroncando sul nascere l'entusiasmo attorno all'olandese. "Dicono che Malen ricordi Mbappé e Ronaldo il Fenomeno... Capisci l’incompetenza italiana?" ha sbottato Cassano. "Qualitativamente non mi dà nulla. Lui ha trovato Gasperini, che ha fatto segnare davvero tutti. A me Malen piace poco, faceva panchina al Dortmund e all’Aston Villa con Emery".ha poi rincarato la dose facendo un paragone diretto con il capitano: "Lautaro in Serie A fa uno sport a sé. Se devo dare un Pallone d’Oro in Serie A tra Lautaro e Malen, lo do sempre al Toro".

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I numeri da record: superato il primato di Balotelli

Cassano: “Dico questo a chi paragona Malen a Ronaldo il Fenomeno! E tra lui e Lautaro…”https://t.co/lso5hD0UDc — Fcinter1908 (@fcin1908it) May 11, 2026

Al di là delle opinioni profondamente contrastanti degli opinionisti, a parlare per Donyellci sono i numeri, e sono statistiche letteralmente da. Da quando è sbarcato nella Capitale nel mercato invernale, l'attaccante ha messo a referto la bellezza diin sole 16 presenze complessive. Un ruolino di marcia spaventoso che gli ha permesso di entrare di diritto nella storia del nostro campionato. Grazie a questo bottino, infatti, l'olandese si è guadagnato il titolo di acquisto invernale in grado di segnare più gol nei primi quattro mesi in, superando il precedente primato assoluto che apparteneva a Mario. Che sia un nuovo Fenomeno o meno, il suo impatto aè già storia.

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