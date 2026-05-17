La Juventus prima della partita di oggi, persa in casa contro la Fiorentina, era terza in classifica a quota 68 punti con Milan, Roma e Como a inseguire con rispettivamente 67, 67 e 65 punti. Il Milan guidato da Massimiliano Allegri ha vinto una partita complicata in casa del Genoa con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Nkunku su rigore e soprattutto la rete a 9 minuti dalla fine del classe 2004 Zachary Athekame. La Roma invece ha vinto il Derby grazie alla doppietta di Gianluca Mancini e si porta a un passo dalla qualificazione in Champions League.

Anche il Como ha fatto il suo dovere battendo di misura il Parma, decisivo il gol di Alberto Moreno e il gol annullato a Mateo Pellegrino a 15 minuti dal termine della gara. Il Napoli invece ha vinto contro il Pisa con uno schiacciante 3-0 e ufficializza la sua qualificazione alla prossima Champions League.

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TORINO, ITALIA - 17 MAGGIO: Luciano Spalletti della Juventus durante la partita di Serie A tra Juventus FC e ACF Fiorentina all'Allianz Stadium il 17 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Juventus, i 90 minuti che hanno cambiato tutto

Sembrava che oggi all'Allianz Stadium dovesse consumarsi una giornata di festa per la Juventus, impegnata nell'ultima partita casalinga stagionale contro una Fiorentina ormai già salva e apparentemente priva di grandi motivazioni.

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Il campo ha però raccontato una storia completamente diversa. Ihanno sfoderato una delle loro migliori prestazioni dell'anno, giocando con una grandissima compattezza di squadra, concedendo pochissimo ai bianconeri e colpendoli cinicamente in contropiede. La Fiorentina è stata bravissima a sfruttare i numerosi errori commessi dalla formazione dientrando più convinti su ogni pallone.La manovra lenta della formazione del tecnico toscano ha portato a moltissimi errori banali anche nei passaggi brevi, finendo per isolare costantementein avanti. Questo senso di frustrazione ha scatenato un forte nervosismo generale. Al momento del cambio, il difensoreè stato richiamato in panchina da Spalletti per via di alcune letture sbagliate e una gestione del pallone troppo superficiale. Nel corso della gara si è accesa anche una vistosa discussione sul terreno di gioco tra il capitanoe lo stesso Vlahovic, specchio della totale mancanza di tranquillità dei bianconeri.

Sul fronte opposto, la Fiorentina ha dominato i duelli individuali grazie a una prestazione monumentale di Marin Pongračić in fase difensiva, capace di annullare ogni iniziativa avversaria. A coronare la giornata perfetta dei Viola ci ha pensato Rolando Mandragora, che entrato dalla panchina è stato autore di una splendida frustata da fuori area che si è insaccata alle spalle di Michele Di Gregorio. Per il centrocampista si tratta del gol numero 6 in questa Serie A, un traguardo importante che rappresenta il suo nuovo record personale di marcature in un singolo campionato.

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