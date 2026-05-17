Dopo la sconfitta rimediata contro della Fiorentina, la Juventus ora si trova al sesto posto e a dover sperare in un miracolo nell'ultima giornata di campionato.
Juve, sessione di autografi per Spalletti: il siparietto con un tifoso
La Juventus prima della partita di oggi, persa in casa contro la Fiorentina, era terza in classifica a quota 68 punti con Milan, Roma e Como a inseguire con rispettivamente 67, 67 e 65 punti. Il Milan guidato da Massimiliano Allegri ha vinto una partita complicata in casa del Genoa con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Nkunku su rigore e soprattutto la rete a 9 minuti dalla fine del classe 2004 Zachary Athekame. La Roma invece ha vinto il Derby grazie alla doppietta di Gianluca Mancini e si porta a un passo dalla qualificazione in Champions League.
Anche il Como ha fatto il suo dovere battendo di misura il Parma, decisivo il gol di Alberto Moreno e il gol annullato a Mateo Pellegrino a 15 minuti dal termine della gara. Il Napoli invece ha vinto contro il Pisa con uno schiacciante 3-0 e ufficializza la sua qualificazione alla prossima Champions League.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
Juventus, i 90 minuti che hanno cambiato tuttoSembrava che oggi all'Allianz Stadium dovesse consumarsi una giornata di festa per la Juventus, impegnata nell'ultima partita casalinga stagionale contro una Fiorentina ormai già salva e apparentemente priva di grandi motivazioni. Il campo ha però raccontato una storia completamente diversa. I Viola hanno sfoderato una delle loro migliori prestazioni dell'anno, giocando con una grandissima compattezza di squadra, concedendo pochissimo ai bianconeri e colpendoli cinicamente in contropiede. La Fiorentina è stata bravissima a sfruttare i numerosi errori commessi dalla formazione di Luciano Spalletti entrando più convinti su ogni pallone.
Caricamento post Instagram...
Sul fronte opposto, la Fiorentina ha dominato i duelli individuali grazie a una prestazione monumentale di Marin Pongračić in fase difensiva, capace di annullare ogni iniziativa avversaria. A coronare la giornata perfetta dei Viola ci ha pensato Rolando Mandragora, che entrato dalla panchina è stato autore di una splendida frustata da fuori area che si è insaccata alle spalle di Michele Di Gregorio. Per il centrocampista si tratta del gol numero 6 in questa Serie A, un traguardo importante che rappresenta il suo nuovo record personale di marcature in un singolo campionato.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA