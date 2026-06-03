Il Bologna ha scelto il nuovo allenatore e risponde al nome di Domenico Tedesco. Nella giornata di ieri, infatti, il club rossoblù ha annunciato ufficialmente l'arrivo del nuovo tecnico dopo aver salutato Vincenzo Italiano al termine dei due anni di operato. I Felsinei, quindi, hanno deciso di puntare non solo su una persona con una buonissima esperienza a livello internazionale, ma anche abbastanza giovane per il ruolo di allenatore visto che Tedesco compirà 41 anni nel mese di settembre.

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Domenico Tedesco nuovo tecnico del Bologna: il comunicato

Dopo aver salutato definitivamente Italiano, i rossoblù hanno iniziato subito la ricerca del nuovo allenatore che è ricaduta su Tedesco. L'exha firmato un contratto che lo legherà al club dell'Emilia Romagna per due anni, quindi fino al, con opzione di rinnovo per un'altra annata. Di seguito, ildei Felsinei riguardante l'arrivo del nuovo tecnico:

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva.

Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli Ottavi di Finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22".

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Carriera e curiosità sul nuovo allenatore rossoblù

Nonostante sia nato in Italia, Tedesco ha vissuto indall'età di due anni ed è lì che ha giocato a calcio per alcuni anni per poi intraprendere la strada da allenatore. Dopo alcuni anni tra i settori giovanili, nelarriva la prima esperienza professionistica con l'. In seguito, ha allenato anche. Nel dicembreTedesco firma per ilvincendo la, primo trofeo nella storia del club. Dopo l'esonero da parte dei Tori Rossi, nel febbraiodiventa il nuovo commissario tecnico della

Istanbul, Turchia - 17 marzo 2026: L'allenatore del Fenerbahçe Domenico Tedesco osserva la partita di Trendyol Super Lig tra Fenerbahçe e Gaziantep allo stadio Ulker Sukru Saracoglu. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

In quel periodo coi Diavoli Rossi, però, ha avuto dei problemi con il portiere Thibaut Courtois a causa di alcune vicende in quegli anni. Con il Belgio, Tedesco ha partecipato all'Europeo di due anni fa uscendo agli ottavi di finale per mano della Francia. Nel mese di gennaio dello scorso anno, dopo 24 partite di cui ne ha vinte la metà, il tecnico viene esonerato. A settembre del 2025 firma per il Fenerbahçe con cui vince la Supercoppa turca ma, dopo aver perso lo scontro diretto contro il Galatasaray pochi mesi fa, è stato esonerato. Tedesco ha un laurea in ingegneria gestionale ed un master in gestione dell'innovazione e, per un periodo, ha lavorato presso la Mercedes-Benz. Tra l'altro, durante l'adolescenza, ha fatto uno stage presso la redazione di Esslinger Zeitung.

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