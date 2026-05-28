Italiano lascia il Bologna dopo due stagioni: separazione consensuale e serena dopo l’incontro a Casteldebole.
Il Bologna celebra le emozioni dell'esordio in serie A di Pessina contro il Napoli
Vincenzo Italiano e il Bologna hanno deciso di intraprendere percorsi separati dopo due stagioni insieme, impreziosite dal successo in Coppa Italia nel 2025. La separazione è stata definita in maniera consensuale e in un clima di piena serenità, al termine del confronto che era già stato anticipato nelle ore precedenti. Nella giornata del 28 maggio, a Casteldebole, si sono riuniti il direttore sportivo Di Vaio, la dirigenza, il presidente, l’allenatore e i suoi rappresentanti per discutere e concordare il futuro dell’ex tecnico della Fiorentina. Le parti si sono dette addio dopo 2 stagioni di gioie e sofferenze, con l'apice raggiunto con la vittoria della Coppa Italia a maggio 2025.
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Il comunicato e il futuro di Vincenzo ItalianoItaliano aveva già maturato la decisione di concludere la propria avventura a Bologna, a prescindere dall’interesse manifestato dal Napoli. Come già riportato, il club partenopeo ha nel frattempo intensificato i contatti per Massimiliano Allegri. In questo scenario, qualora Aurelio De Laurentiis dovesse scegliere di puntare sull’ex tecnico di Spezia e Fiorentina, Italiano avrebbe la possibilità di approdare sulla panchina del Maradona. In caso contrario, il tecnico prenderà in considerazione altre soluzioni e proposte presenti sul mercato.
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Le statistiche e le annate con il BolognaLe due stagioni di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna sono state intense e ricche di emozioni contrastanti, tra risultati prestigiosi e qualche rimpianto. Il punto più alto è arrivato con la conquista della Coppa Italia 2025, un traguardo storico che ha riportato entusiasmo e prestigio al club rossoblù. In campionato, invece, il percorso ha vissuto alti e bassi: dopo un’annata positiva, culminata con una qualificazione europea, la stagione successiva si è chiusa all’ottavo posto, tra buone prestazioni ma anche occasioni mancate che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. Nel complesso, l’esperienza di Italiano a Bologna resta comunque un ciclo significativo, segnato da crescita, identità di gioco e un trofeo importante che ha fatto la storia recente del club. Ora il futuro: alla porta resta il Napoli.
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