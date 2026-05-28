Vincenzo Italiano e il Bologna hanno deciso di intraprendere percorsi separati dopo due stagioni insieme, impreziosite dal successo in Coppa Italia nel 2025. La separazione è stata definita in maniera consensuale e in un clima di piena serenità, al termine del confronto che era già stato anticipato nelle ore precedenti. Nella giornata del 28 maggio, a Casteldebole, si sono riuniti il direttore sportivo Di Vaio, la dirigenza, il presidente, l’allenatore e i suoi rappresentanti per discutere e concordare il futuro dell’ex tecnico della Fiorentina. Le parti si sono dette addio dopo 2 stagioni di gioie e sofferenze, con l'apice raggiunto con la vittoria della Coppa Italia a maggio 2025.

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Il comunicato e il futuro di Vincenzo Italiano

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aveva già maturato la decisione di concludere la propria avventura a, a prescindere dall’interesse manifestato dal. Come già riportato, il club partenopeo ha nel frattempo intensificato i contatti per. In questo scenario, qualoradovesse scegliere di puntare sull’ex tecnico diavrebbe la possibilità di approdare sulla panchina del. In caso contrario, il tecnico prenderà in considerazione altre soluzioni e proposte presenti sul mercato.Il comunicato della squadra rossoblù: "Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

BOLOGNA, ITALIA - 23 MAGGIO: Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna FC, festeggia durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e FC Internazionale allo stadio Renato Dall'Ara il 23 maggio 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Le statistiche e le annate con il Bologna

Le due stagioni disulla panchina delsono state intense e ricche di emozioni contrastanti, tra risultati prestigiosi e qualche rimpianto. Il punto più alto è arrivato con la conquista della2025, un traguardo storico che ha riportato entusiasmo e prestigio al club rossoblù. In campionato, invece, il percorso ha vissuto alti e bassi: dopo un’annata positiva, culminata con una qualificazione europea, la stagione successiva si è chiusa all’ottavo posto, tra buone prestazioni ma anche occasioni mancate che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. Nel complesso, l’esperienza di Italiano aresta comunque un ciclo significativo, segnato da crescita, identità di gioco e un trofeo importante che ha fatto la storia recente del club. Ora il futuro: alla porta resta il

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