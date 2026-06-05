Già la scorsa estate, il capitano rossonero era finito nel mirino dei Blues ma la trattativa non è andata a buon fine per differenza tra offerta e richiesta
Maignan zoppica, ma non è il polpaccio...
Il Chelsea sta cercando un nuovo portiere da mettere a disposizione di Xabi Alonso e ha messo nuovamente nel mirino Mike Maignan. La squadra londinese, infatti, non sembra soddisfatta degli attuali estremi difensori che sono presenti in rosa e punta ad un nome importante. I Blues hanno provato a prendere Mile Svilar, ma la Roma ha rifiutato. Di conseguenza, il club che milita in Premier League sta pensando di fare un secondo tentativo per il capitano del Milan.
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