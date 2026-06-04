Per la prossima stagione, il Milan aveva messo nella sua lista degli obiettivi di calciomercato Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, infatti, lascerà il Bayern Monaco a parametro zero visto che il suo contratto scadrà alla fine del mese in corso. Dopo anni ricchi di successi in patria, l'attuale numero 8 dei bavaresi ha deciso d'intraprendere una nuova avventura per la sua carriera calcistica. Tra i tanti club interessati al tedesco, il Milan sembrava in vantaggio e la trattativa si stava avvicinando anche alla chiusura. Tuttavia, i quattro esoneri che hanno avuto luogo il giorno dopo la mancata qualificazione alla Champions League hanno bloccato tutto.

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Goretzka al Milan, trattativa in stand-by

Come riportato da TuttoMercatoWeb, il club rossonero era molto vicino all'ingaggio a parametro zero di Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco dopo diversi anni durante i quali ha vinto tantee la Champions League sei anni fa. I rossoneri avrebbero voluto prendere il tedesco per rinforzare ancor di più il reparto di centrocampo inserendo un altro elemento che vanta di grande esperienza a livello internazionale. Tuttavia, gli esoneri diednon solo hanno rallentato la trattativa, ma l'hanno completamente bloccata. Di conseguenza, l'arrivo del centrocampista tedesco a Milano è in stand-by ma, soprattutto, è in dubbio.

Berlino, Germania- 23 maggio 2026: Leon Goretzka del Bayern Monaco festeggia dopo la vittoria della finale di DFB-Pokal tra Bayern Monaco e Stoccarda all'Olympiastadion. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Il club rossonero aveva chiuso per l'arrivo di Goretzka nelle scorse settimane. Il centrocampista tedesco aveva anche accettato la proposta di uno stipendio pari a 7 milioni di euro stagionali con l'aggiunta di un bonus al momento della firma coi rossoneri. La situazione è cambiata con l'esonero di Allegri e l'azzeramento della dirigenza e, almeno per il momento, la trattativa non andrà avanti. A fine mese, Goretzka sarà ufficialmente un giocatore svincolato visto che il contratto scadrà il 30 giugno ed avrebbe ricevuto proposte anche da campionati esteri come quello turco, la Major League Soccer negli Stati Uniti e la Saudi Pro League.

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