Con la fine delle varie competizioni a livello nazionale ed internazionale, l'argomento calciomercato torna al primo posto e tra i club che faranno dei movimenti figura anche il Milan. I rossoneri, infatti, puntano a migliorare la propria rosa dopo aver sfiorato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Al termine della Serie A 2025/2026 e, di conseguenza, della stagione, il proprietario Gerry Cardinale ha deciso di fare una vera e propria rivoluzione mandando via dirigenza ed allenatore.

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Dirigenza da rifare ed allenatore da scegliere: la situazione attuale

Con la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Milan non ha centrato l'unico obiettivo della stagione. A causa della stagione molto deludente e delle varie decisioni prese con il passare del tempo, Cardinale ha deciso di esonerare l'allenatore, che sta per andare al, l'amministratore delegato, il direttore tecnicoed anche il direttore sportivo. Con questi esoneri, lo statunitense ed il suo Senior Advisor, insieme a, hanno iniziato la ricerca per i sostituti. Tuttavia, tra loro ci sarebbero delle correnti diverse per quanto riguarda queste scelte.

Lipsia, Germania - 27 maggio 2026: Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, festeggia col trofeo della Conference League dopo la vittoria della sua squadra nella finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano alla Red Bull Arena (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Secondo diverse fonti di calciomercato, Cardinale vorrebbe portare in rossonero Ralf Rangnick in qualità di direttore tecnico. Tuttavia, quest'ultimo vorrebbe avere pieni poteri e, allo stesso tempo, non avrebbe buoni rapporti con Ibra e dalla prossima settimana sarà impegnato col Mondiale in quanto ct dell'Austria. Per quanto riguarda la panchina, invece, si parla di un arrivo di Oliver Glasner, che sarebbe il favorito su altri candidati come Arne Slot e Matthias Jaissle.

Ibrahimović, dal canto suo, avrebbe intenzione di affidare il ruolo di ds allo spagnolo Ramon Planes, il quale porterebbe come allenatore Mauricio Pochettino. Così come Rangnick, però, anche quest'ultimo sarà al Mondiale perché allena gli Stati Uniti di Christian Pulisic. Il tempo stringe e, a poche settimane dall'inizio del calciomercato, il club rossonero non ha trovato le figure che prenderanno i posti dei quattro esonerati già menzionati.

"Calciomercato" Milan, chi potrebbe arrivare e chi potrebbe salutare

Senza un direttore sportivo e senza un allenatore, il Milan non può ancora pensare a chi prendere e chi cedere. I rinforzi nei vari ruoli dipendono anche dalle scelte che faranno color che arriveranno in rossonero. Tuttavia, ai rossoneri servirebbe sicuramente un. In molti hanno parlato del possibile arrivo didalla, ma gli esoneri di Tare ed Allegri hanno completamente fermato la trattativa. In entrata, quindi, non ci sono veri e propri obiettivi per il Milan che verrà.

Milano, Italia - 24 maggio 2026: Rafael Leão del Milan reagisce alla fine della partita di Serie A tra Milan e Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

La mancata qualificazione alla Champions League porterà anche meno soldi nelle casse rossonere. Di conseguenza, potrebbero esserci una o più cessioni importanti. Il primo che ha dichiarato di voler lasciare il Milan per una nuova esperienza è Rafael Leão, sul quale, secondo quanto dichiarato da Matteo Moretto, c'è soprattutto il Galatasaray mentre le squadre inglesi stanno seguendo la situazione ed il Fenerbahçe non ha mai mostrato interesse nei suoi confronti.

Bisognerà capire cosa faranno altri tre big. Il primo è Luka Modrić, che dovrà decidere se ritirarsi o rinnovare per un altro anno. Poi c'è Adrien Rabiot, considerato incedibile ma, secondo diverse fonti, Allegri lo vorrebbe al Napoli. Infine Mike Maignan, il capitano che, come riportato da Sport Mediaset, sarebbe finito nuovamente nel mirino del Chelsea. Tutti loro vogliono capire prima quali sono le intenzioni del Milan e poi prendere una decisione. Altri calciatori, invece, potrebbero partire a titolo definitivo o in prestito, mentre il Diavolo spera di non perdere Strahinja Pavlović. Il serbo è stato tra i migliori della stagione. Tuttavia, in molti hanno riportato che un'offerta importante potrebbe far vacillare la sua presenza in rossonero.

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