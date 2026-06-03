L'addio tra Oliver Glasner e il Crystal Palace è stato sancito da una lettera del manager austriaco dedicata a tutto il popolo del South London. Per Glasner si parla con insistenza di Serie A, con il Milan che lo avrebbe individuato per il dopo Max Allegri, esonerato appena dopo la mancata qualificazione alla Champions League. Glasner lascia il Palace con tre trofei in bacheca. Prima la FA Cup nella finale di Wembley contro il Manchester City, poi il Community Shield vinto la scorsa estate contro il Liverpool. La vittoria della Conference League nella finale di Lipsia contro il Rayo Vallecano, è stata la consacrazione definitiva.

La lettera di addio di Oliver Glasner

Oliver Glasner, Manager del Crystal Palace, con la Conference League - Ph Getty Images

Ecco il contenuto della sua lettera: "Sto scrivendo questa lettera la mattina dopo la serata più magnifica di tutte, a Lipsia, che molti di voi avranno apprezzato sia qui con noi che a casa. Spero che tutti voi abbiate ancora grandi sorrisi sui vostri volti come nel nostro caso. È difficile spiegare come mi sento a lasciare il Crystal Palace dopo gli ultimi due anni, ma devo dire che privilegio è stato lavorare per la squadra di calcio. È un periodo che rimarrà con me per il resto della mia vita.

Come ho detto lo scorso fine settimana, sono arrivato a Selhurst Park come uno sconosciuto e me ne vado da south londoners. Naturalmente, tutti gli appassionati di calcio diranno che il loro club è speciale, ma Palace è davvero unico, con un'energia distinta radicata nella comunità e nella famiglia al centro. Soprattutto il club è costruito sulle connessioni più forti tra la squadra e i suoi tifosi. Mi sento molto fortunato di aver fatto un viaggio incredibile con tutti voi durante il tempo in cui sono stato qui".

E adesso, secondo i piani, Oliver Glasner a giorni dovrebbe firmare con il Milan.