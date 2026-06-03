Il futuro di Rafa Leao tiene banco, causando numerosi malumori non solo in casa Milan ma anche tra i tifosi. Le parole del giocatore sulla voglia di cambiare aria e misurarsi in un altro campionato sanno sempre più di addio, in attesa di novità di mercato più concrete, con una rottura ormai sempre più ufficiale. Durante la puntata di ieri sera di Calciomercato-L’Originale su Sky Sport, Fabio Capello ha affrontato nuovamente la questione, senza peli sulla lingua. L'ex calciatore e allenatore rossonero, ha ribadito il proprio punto di vista in modo perentorio, dando continuità alle dichiarazioni che aveva già rilasciato nei giorni scorsi attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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