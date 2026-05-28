Enzo Fernandez potrebbe lasciare il Chelsea in questa sessione di calciomercato, chiunque sia interessato dovrà spendere almeno 120 milioni. Questo è il prezzo che la dirigenza dei blues ha fissato per chiunque sia interessato al giocatore. I problemi che ci sono stati in questi tre anni tra la società e il calciatore non sono stati pochi e potrebbero essere uno dei motivi principali per cui adesso il centrocampista potrebbe dire addio al club londinese.

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Chelsea e Enzo Fernandez, un amore non corrisposto

di sterline per acquistare il centrocampista argentino dal Benfica. I bluestecnico dopo una trattativa lunghissima terminata l'ultimo giorno di mercato.due trofei internazionali con il suo nuovo club,. In campo nazionale, invece, il percorso con il Chelsea è stato un vero roallercoaster. 12° posto nel 2023, 6° nel 2024, 4° nel 2025 che ha permesso di arrivare fino agli ottavi di finale di Champions in questa edizione, e un decimo posto quest'anno che ha dato il via a una rivoluzione.

LONDON, ENGLAND - MAY 19: Enzo Fernandez of Chelsea celebrates scoring his team's first goal during the Premier League match between Chelsea and Tottenham Hotspur at Stamford Bridge on May 19, 2026 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Il nuovo tecnico Xabi Alonso lo metterebbe volentieri al centro del suo progetto, ma le divergenze tra calciatore e club negli anni sono state tante. Soltanto pochi mesi fa, a marzo, durante il ritiro con l'Argentina, Enzo ha criticato aspramente la sua dirigenza per l'esonero del tecnico Enzo Maresca, allenatore che aveva un buon rapporto con tutta la squadra. L'ultimo episodio risale al 2024, quando Enzo pubblicò un video insieme ai suoi compagni di nazionale mentre intonavano un coro dal contenuto razzista. In quell'occasione fu subito attaccato pubblicamente dal suo compagno di squadra nel Chelsea, il francese Wesley Fofana. La vicenda si è poi conclusa con le scuse formali del centrocampista argentino, che è stato successivamente reintegrato al meglio all'interno del gruppo squadra.

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La possibilità di mercato che si chiama Real Madrid

. Tornando indietro di qualche mese, fanno ancora rumore le dichiarazioni del numero 8, che: un'uscita che non è stata affatto presa di buon occhio dal consiglio d'amministrazione del Chelsea.

Proprio in questa stagione, il vice-capitano dei Blues è stato squalificato per due partite dal suo club. Il motivo è di aver "flirtato" con i blancos durante la sosta per le nazionali di marzo. Questa storia non è ancora finita e, con ogni probabilità, le strade del Real Madrid e di Enzo Fernández si incontreranno di nuovo in futuro.

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