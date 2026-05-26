Enrique Riquelme Vives, attuale sfidante di Florentino Pérez per la presidenza del Real Madrid, ha concesso un'intervista esclusiva al quotidiano ABC. La testata spagnola è stata recentemente bersaglio di critiche da parte dell'attuale patron Florentino Pérez, che si è scagliato contro il giornale durante la controversa e conferenza del 12 maggio, occasione in cui ha ufficializzato l'arrivo delle nuove votazioni.

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Le parole del candidato alla presidenza del Real Madrid

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Questione allenatore: un ritorno di Mourinho o Xabi Alonso?

Mentre si attende la proclamazione ufficiale della data del voto da parte dellaattesa tra martedì e mercoledì, con una forte probabilità che si vada alle urne domenica 7 giugno,ha lanciato una vera bomba di. Riquelme ha rassicurato i tifosi garantendo colpi ad effetto in caso di vittoria:Sul fronte della guida tecnica, le indiscrezioni parlano di un Florentino Pérez intento a orchestrare il clamoroso ritorno disulla panchina dei. Su questo punto, l'avversario ha precisato la sua posizione di assoluta neutralità:. Riquelme non chiude a priori le porte allo, ma avverte sui passi futuri:

L'imprenditore ha aggiunto un'analisi sul tecnico lusitano: "è un grande allenatore che ha ottenuto molti successi e ha uno stile unico nella gestione dello spogliatoio. Quindi, a un certo punto, potrebbe essere adatto o meno a un determinato club. Ma nel nostro caso, credo che il Real Madrid abbia bisogno di un progetto a lungo termine, non di una soluzione temporanea come un cerotto per la situazione attuale, ma di un cambio di rotta completo con un progetto a medio e lungo termine".

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 20 OTTOBRE: L'allenatore dello SL Benfica, José Mourinho, parla ai media in vista della partita di UEFA Champions League contro il Newcastle United al St James' Park il 20 ottobre 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Nel finale, l'attenzione si è spostata sul delicatissimo tema del recente esonero di Xabi Alonso. L'aspirante leader madridista ha espresso profonda amarezza per l'allontanamento dell'ex centrocampista spagnolo, definendolo uno sbaglio strategico: "Non conosco Xabi personalmente, ma penso che sia un grande professionista. Da giocatore è stato una leggenda, e come allenatore del Leverkusen penso che quello che ha fatto sia stato storico. Ingaggiarlo è stata la mossa giusta, licenziarlo è stato un errore, ma un progetto non si può completare in tre mesi. Penso che i tifosi del Real Madrid siano delusi dal modo in cui è stata gestita la situazione, dai tempi necessari e soprattutto perché avrebbe dovuto avere il potere di gestire il suo spogliatoio".

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