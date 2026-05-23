Florentino Pérez ha ufficialmente dato il via alla sua campagna elettorale per mantenere la presidenza del Real Madrid, e lo ha fatto con una mossa teatrale che cita direttamente il suo grande rivale storico, Joan Laporta. Sabato mattina, su un edificio situato a pochissima distanza dal Santiago Bernabéu, è apparso un gigantesco striscione. L'installazione mostra l'immagine dell'attuale presidente dei Blancos accompagnata dal nuovo slogan della sua candidatura ("Mucha historia por hacer" - "Molta storia da fare") e da un dettaglio che non passa inosservato, ovvero l'elenco delle sette città (Glasgow, Lisbona, Milano, Cardiff, Kiev, Parigi e Londra) in cui il Real Madrid ha sollevato al cielo le sette Champions League conquistate sotto il suo mandato.

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La sfida a Riquelme e la mossa "alla Laporta"

La scelta di questa specifica e aggressiva strategia dinon è affatto casuale. Ricorda in modo inequivocabile la geniale trovata del presidente delJoan, che nel dicembre del 2020 posizionò un maxi telone proprio acon la provocatoria frase "Ganas de volver a veros" (Voglia di rivedervi).ha scelto un palazzo vicinissimo a quello utilizzato all'epoca da, ma strategicamente ancora più vicino al. Inoltre, questa mossa mediatica così forte conferma di fatto che ci sarà una vera e propriaEnriqueè pronto a presentare la sua candidatura, costringendo i socios madridisti a una scelta formale alle urne.

MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, presente alla partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo stadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

L'approvazione della giunta e il peso delle 7 Champions

💣 Atención a la lona de Florentino Pérez que acaba de aparecer en un edificio de Madrid cercano al Bernabéu



🏆 "Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París, Londres..."



➡️ "Mucha historia por hacer. Florentino Pérez 2026"



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📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/b9P226gD4Y — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 23, 2026

Nel frattempo, ladel Real Madrid ha già approvato all'unanimità la candidatura di. La sua arma segreta, però, è tutta stampata a caratteri cubitali su quello striscione. Mettere sul tavolo le settedalle grandi orecchie vinte durante la sua gestione è unpotentissimo per qualsiasi sfidante. Senel 2020 aveva utilizzato il suo spazio pubblicitario per stuzzicare i rivali con un sorriso e un po' di sanautilizza il suo per ricordare a tutti l'assoluto e schiacciantesportivo raggiunto sotto la sua leadership. Un avvertimento chiaro e tondo ae a tutto l'ambiente madridista.

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