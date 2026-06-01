A meno di venti giorni dalle sue parole d'addio, il Sassuolo ha deciso di riscattare Muric dall'Ipswich Town. Nonostante il portiere kosovaro avesse apertamente espresso il suo desiderio di andar via, il club emiliano ha deciso di esercitare comunque il riscatto a 7 milioni dalla società inglese.

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Sassuolo, Muric resta neroverde

BRATISLAVA, SLOVACCHIA – 26 marzo 2026: Arijanet Muric del Kosovo national football team reagisce durante la partita degli spareggi delle qualificazioni europee alla FIFA World Cup 2026 European Qualifiers tra la Slovakia national football team e il Kosovo, disputata presso il Národný futbalový štadión il 26 marzo 2026 a Bratislava, Slovacchia. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

Decisione controversa quella del Sassuolo. Il club neroverde riscatta Muric per 7 milioni di euro, nonostante la volontà del portiere di volare altrove. Il portiere infatti, in una precedente intervista, aveva dichiarato conclusa la sua esperienza con gli emiliani. Ed anche Fabio Grosso si era espresso a riguardo: "Ognuno poi si deve prendere le responsabilità delle decisioni che prende e delle decisioni che fa. Ha deciso di esporre un suo pensiero ma queste sono cose della società".

Nemmeno venti giorni dopo, tutto sembra essere cambiato. Magari qualcosa si è mosso tra il calciatore e la dirigenza, e i piani del kosovaro sono cambiati. Oppure ci potrebbe essere una ragione economica dietro questo riscatto. Muric infatti si è messo in luce con delle ottime prestazioni in questa stagione, diventando uno degli estremi difensori migliori del nostro campionato. Su di lui si sono mosse già parecchie squadre, ragion per cui il Sassuolo avrebbe un'ottima opportunità di fare plusvalenza avendo pagato il portiere solo 7 milioni.

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Il comunicato del Sassuolo a riguardo: "dall’Ipswich Town. Il portiere, di nazionalità kosovara, è arrivato a Sassuolo nell’estate 2025 dopo l’esperienza in Premier League . Con la maglia neroverde ha collezionato 32 presenze per un totale di 2880′ minuti di gioco".

Vista la posizione del calciatore, l'ipotesi più probabile quindi resta quella di un riscatto e di una futura cessione, più probabilmente a titolo definitivo e lontano dal nostro campionato.

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