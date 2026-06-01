Dal quindicesimo posto della scorsa stagione al terzo in classifica con pass diretto per la Champions League: il Manchester United è tornato a rivivere una delle sue migliori annate e tanto passa dalla rivoluzione in porta. Al centro di questa ripresa, c'è infatti un portiere belga di 23 anni, Senne Lammens, pressoché sconosciuto al grane pubblico appena dodici mesi fa. Ora quel portiere è stato premiato come miglior acquisto della stagione di Premier League.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 OTTOBRE 2025: Senne Lammens durante la gara di Premier League tra Manchester United e Sunderland all'Old Trafford. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

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Il premio e la sua prima stagione da titolare

La Premier League ha assegnato ail 'Barclays Transfer of the Season 2025/26', il riconoscimento votato dai tifosi che premia il giocatore che ha avuto il maggiore impatto per il suo nuovo club. Un premio che segna il netto cambio di passo rispetto all'eratra i pali del, caratterizzata da annate complicatissime e da una pressione mediatica continua che è poi sfociata nell'inevitabile addio. Una soddisfazione enorme per il portiere belga che si piazza davanti a nomi del calibro die che impreziosisce ulteriormente il suo successo.

La prima stagione di Lammens da titolare è stata straordinaria, rimanendo imbattuto in 28 delle sue 32 presenze tra i pali, producendo 79 parate e mantenendo la porta inviolata in 8 occasioni. Un rendimento di altissimo livello per un esordiente assoluto in Premier League.

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Un acquisto contro ogni pronostico

Il trasferimento difu un lampo da parte del capo osservatore dei portieri del Manchester United,, che spinse per il portiere belga a discapito di un nome caldo come quello di, all'epoca in uscita dall'Aston Villa. Sostenuto anche dal direttore del reclutamento, lo United lo ascoltò e decise di puntare su di lui per circa 25 milioni di euro dal, chiudendo il suo arrivo agli sgoccioli dello scorso mercato estivo. Una decisione che sta ripagando nettamente l'investimento.

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