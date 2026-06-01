Il terzino olandese si è reso protagonista dopo la finale di Champions, la sua esultanza è stata motivo di molte polemiche spente sul nascere da lui stesso
Psg-Arsenal, Marquinhos consola Gabriel prima di esultare per la vittoria
Il ko dell'Arsenal nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain continua a far discutere, non solo per il verdetto del campo. Nelle ultime ore, infatti, un video che ritrae Jeremie Frimpong intento a esultare selvaggiamente per la sconfitta dell'Arsenal ha fatto il giro dei social, diventando immediatamente virale. Il filmato ha scatenato la furia dei tifosi londinesi e generato un’ondata di commenti negativi. Davanti al polverone mediatico, il terzino del Liverpool è dovuto intervenire pubblicamente sui propri profili per fare chiarezza e rassicurare l'opinione pubblica.
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La spiegazione di Frimpong: "Calma, era solo una scommessa tra amici"A distendere gli animi ci ha pensato lo stesso Frimpong subito dopo il caos generato dalla clip. Il nazionale olandese ha spiegato che il motivo della sua incontenibile gioia non era legato a una forma di cattiveria verso la squadra di Arteta, bensì a una questione puramente goliardica. Queste sono state le sue parole definitive: "Calmatevi. Io e un mio amico avevamo fatto una scommessa e ho vinto, ecco perché ero felice". Il difensore dei ha così sgonfiato il caso sul nascere, archiviando il mini scontro social.
Anche Haaland, Richarlison, Spence e Alex Ferguson contro i GunnersFrimpong, tuttavia, non è stato l'unico professionista del mondo del calcio a esultare per il passo falso dell'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. I neocampioni d'Inghilterra hanno raccolto numerosi detrattori durante l'anno, che non hanno nascosto la propria gioia dopo i rigori di Parigi terminati con l'errore di Gabriel. Erling Haaland ha pubblicato una foto con un sorriso smagliante mirata al rivale brasiliano, mentre Richarlison ha condiviso il video di un bimbo che piange per poi ridere in modo ironico.
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