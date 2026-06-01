Il ko dell'Arsenal nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain continua a far discutere, non solo per il verdetto del campo. Nelle ultime ore, infatti, un video che ritrae Jeremie Frimpong intento a esultare selvaggiamente per la sconfitta dell'Arsenal ha fatto il giro dei social, diventando immediatamente virale. Il filmato ha scatenato la furia dei tifosi londinesi e generato un’ondata di commenti negativi. Davanti al polverone mediatico, il terzino del Liverpool è dovuto intervenire pubblicamente sui propri profili per fare chiarezza e rassicurare l'opinione pubblica.

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La spiegazione di Frimpong: "Calma, era solo una scommessa tra amici"

A distendere gli animi ci ha pensato lo stesso Frimpong subito dopo il caos generato dalla clip.incontenibilenon era legato a una forma di cattiveria verso la squadra di Arteta, bensì a una questione puramente goliardica. Queste sono state le sue parole definitive: ". Io e un mio amico avevamo, ecco perché ero felice". Il difensore dei ha così sgonfiato il caso sul nascere, archiviando il mini scontro social.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, cammina accanto al trofeo della UEFA Champions League dopo la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Anche Haaland, Richarlison, Spence e Alex Ferguson contro i Gunners

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Frimpong, tuttavia, non è stato l'unico professionista del mondo del calcio a esultare per il passo falso dell'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. I neocampioni d'Inghilterra hanno raccolto numerosi detrattori durante l'anno, che non hanno nascosto la propria gioia dopo i rigori di Parigi terminati con l'errore di Gabriel.smagliante mirata al rivale brasiliano, mentreche piange per poi ridere in modo ironico.Anchedi un vecchio sfottò social pubblicando un lucchetto e l'emoji degli occhi aperti, tutto ciòdopo il derby. Persino" rispetto alla compagine francese, proprio davanti al presidente Al-Khelaïfi.

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