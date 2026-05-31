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La top 11 della stagione 2025/2026

La stagione 2025/2026 per i club è terminata ed è tempo di schierare una top 11 coi migliori giocatori tra i più importanti campionati e le più importanti coppe disputate. Tanti calciatori, infatti, grazie al loro talento ed alle loro qualità hanno permesso ai club in cui giocano di vincere titoli importanti e, di conseguenza, ricevere anche dei riconoscimenti individuali. Di seguito, troverete gli undici calciatori scelti per questa formazione della stagione 2025/2026.

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