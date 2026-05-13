Il portiere del Sassuolo, Arijanet Muric, era arrivato in questa stagione come un grande punto interrogativo, ma ha dimostrato a tutti il suo valore. Ad annunciare il suo addio al club neroverde ci ha pensato il diretto interessato, spiegandone la ragione. L'estremo difensore kosovaro ha disputato un'ottima annata in Serie A, adesso, però, il suo prestito scadrà in estate e il giocatore tornerà al suo club di appartenenza, l'Ipswich.

PISA, ITALIA - 31 GENNAIO: Rafiu Durosinmi del Pisa Sporting Club lotta per il pallone con Arijanet Muric e Jay Idzes dell'US Sassuolo durante l'incontro di Serie A tra Pisa SC e US Sassuolo Calcio presso l'Arena Garibaldi, il 31 gennaio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

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I numeri in stagione 2025/2026

In questa stagione Muric è sceso in campo 32 volte in Serie A. Il portiere si è dimostrato spesso molto affidabile per la squadra, infatti sono 43 i gol totali subiti, a fronte di 6 clean sheet. Alto 1 metro e 98 centimetri, il kosovaro si è contraddistinto soprattutto nelle uscite alte. In questo fondamentale ha dimostrato un assoluto valore, abbinato a una grande esplosività tra i pali. Vanno però evidenziati anche alcuni errori che sono costati punti importanti al Sassuolo.

Qualche incertezza è arrivata proprio nel tentativo di forzare le prese in uscita, la crescente sicurezza, tuttavia, lo ha spinto a cercare sempre di più questa giocata. Le sue abilità tecniche restano evidenti a tutti e indiscutibili, queste piccole sbavature vanno lette come naturali margini di miglioramento nel suo stile.

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Muric: i motivi personali che sanciscono l'addio

L'avventura dell'estremo difensore in Emilia, però, è arrivata ai titoli di coda e proprio lui voluto chiarire la sua scelta ai microfoni di gianlucadimarzio.com con queste parole: "Sono grato per questa annata, ma non intendo giocare per il Sassuolo il prossimo anno. Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui. È stato un anno positivo e mi sono divertito molto in campo. Ho informato il club che non voglio rimanere per motivi strettamente personali". Le strade del portiere e della società neroverde si separeranno così definitivamente. Adesso Muric farà ritorno all'Ipswich, in attesa di definire le prossime tappe della sua carriera.

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