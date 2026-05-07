Il Sassuolo approda sulla scena internazionale grazie alle dichiarazioni di Giovanni Carnevali in un’intervista concessa al New York Times, in cui ha raccontato il progetto e l’identità del club neroverde. L’occasione è stata anche il successo per 2-0 contro il Milan, utile a sottolineare la crescita della squadra. Nel suo intervento Carnevali ha valorizzato il ruolo di Domenico Berardi, ancora protagonista a 31 anni, ripercorrendo inoltre alcuni momenti significativi come l’Europeo 2021 e il percorso condiviso con Roberto De Zerbi, evidenziando il lavoro e la filosofia che hanno contribuito allo sviluppo del club negli ultimi anni.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo (GettyImages)

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Le dichiarazioni di Carnevali

"E' una cosa che sta svanendo purtroppo. Non ci sono più bandiere. I giocatori di oggi sono attratti dai soldi e si spostano di qua e di là. Domenico è cresciuto con noi. Ha iniziato con noi e ha avuto tante opportunità per andarsene, ma ha sempre rifiutato, tiene tanto al Sassuolo".

LE PAROLE SU BERARDI - "Nel corso degli anni le offerte per Berardi non sono di certo mancate, non lo nego ma ha preferito restare al Sassuolo. Penso che avere Berardi nella nostra squadra, nel nostro club di calcio, sia sempre stata una specie di nostra forza ed è molto difficile che ci priveremo di un giocatore così".

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L'europeo del 2021 e De Zerbi

"Sensi è stato uno dei primi ad andare in Nazionale, poi l'hanno seguito in molti. Per noi era difficile immaginare che un club come il nostro potesse fornire giocatori alla nazionale italiana, eppure l’abbiamo fatto, e agli Europei siamo riusciti a vincere, diventando campioni d’Europa con giocatori del Sassuolo. Questi sono i successi che ti riempiono di una soddisfazione immensa".

IL PENSIERO SU DE ZERBI - "Per me, De Zerbi è un allenatore che, quando lo vedo dirigere in campo, ti incanta davvero. Guardare la squadra allenarsi con De Zerbi è davvero una cosa di una bellezza, perché si vede proprio la sua influenza".

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