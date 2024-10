La retrocessione lo scorso anno ma la voglia di torna subito in massima divisione, con sacrificio ma anche con la consapevolezza di dover far bene tutto in campo ma anche fuori. Il Sassuolo ha conquistato 15 punti fino a questo momento, riuscendo ad attestarsi nella parte alta della classifica. La squadra di Fabio Grosso sta lavorando bene anche se, va detto, la cadetteria è complessa e servirà grande attenzione da qui ai prossimi mesi.