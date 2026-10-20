Nasce il premio BOAT: un euro per votare il miglior Pallone d'Oro di sempre. Guida CR7 su Messi
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Il mondo del calcio freme, mancano solo pochi giorni alla cerimonia ufficiale del Pallone d'Oro che svelerà a Londra il nome del calciatore più forte del mondo. Prima del classico evento di rito, però, il Gruppo Amaury (proprietario della rivista France Football) lancia una votazione parallela al celebre premio, riservata unicamente ai tifosi e non ai giornalisti specializzati. Il premio prende il nome di "Ballon d'Or Of All Time", sintetizzato nell'acronimo BOAT che richiama palesemente il celebre slang GOAT (Greatest Of All Time). Il regolamento ammette in lista esclusivamente i giocatori vincitori di almeno due Palloni d'Oro tradizionali. I tifosi scelgono la propria preferenza tra un ristretto parterre di 10 leggende formato da Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo il Fenomeno, Van Basten, Platini, Rummenigge, Keegan, Beckenbauer, Cruyff e Di Stefano. Per esprimere il proprio voto e supportare il proprio idolo, l'utente deve però sborsare la quota fissa di un euro.
Voti illimitati e lo scontro Ronaldo-MessiIl dettaglio più discutibile dell'intera operazione non risiede solo nella natura a pagamento della votazione. Secondo quanto emerso direttamente dalle Q&A pubblicate dagli stessi organizzatori sul sito ufficiale, un tifoso può votare un numero illimitato di volte per lo stesso o per qualsiasi altro giocatore, a patto di pagare sempre un euro per ogni singola preferenza espressa. La trovata del Gruppo Amaury serve evidentemente a monetizzare il più possibile l'eterna guerra di religione calcistica tra i sostenitori di Cristiano Ronaldo e Leo Messi, pronti a tutto pur di veder trionfare il proprio idolo a discapito del rivale. Secondo gli ultimi aggiornamenti rilasciati dall'account X ufficiale del Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo guida nettamente la classifica, rifacendosi in parte dalla cocente esclusione dalla lista dei 30 candidati del premio reale, dove invece presenzia lo storico rivale argentino trascinatore assoluto della sua nazionale ai Mondiali.
Scadenza, "gadget" e l'affare milionarioLa finestra di votazione chiuderà definitivamente i battenti il 27 ottobre 2026 alle 23:59, esattamente il giorno successivo alla cerimonia di premiazione di Londra. Il tifoso che deciderà di versare il proprio euro, oltre al voto, otterrà in cambio il download di una foto iconica del Pallone d'Oro e la possibilità di partecipare all'estrazione di due biglietti gratuiti per assistere dal vivo alla cerimonia dell'edizione 2027. L'intera operazione BOAT vale ovviamente zero sotto il profilo dello spessore e del riconoscimento sportivo ufficiale, ma rappresenta una geniale e spietata giocata di marketing da parte di France Football, progettata per monetizzare centinaia di milioni di euro sfruttando la cieca e maniacale passione dei tifosi asiatici e mondiali.
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