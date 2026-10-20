Il mondo del calcio freme, mancano solo pochi giorni alla cerimonia ufficiale del Pallone d'Oro che svelerà a Londra il nome del calciatore più forte del mondo. Prima del classico evento di rito, però, il Gruppo Amaury (proprietario della rivista France Football) lancia una votazione parallela al celebre premio, riservata unicamente ai tifosi e non ai giornalisti specializzati. Il premio prende il nome di "Ballon d'Or Of All Time", sintetizzato nell'acronimo BOAT che richiama palesemente il celebre slang GOAT (Greatest Of All Time). Il regolamento ammette in lista esclusivamente i giocatori vincitori di almeno due Palloni d'Oro tradizionali. I tifosi scelgono la propria preferenza tra un ristretto parterre di 10 leggende formato da Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo il Fenomeno, Van Basten, Platini, Rummenigge, Keegan, Beckenbauer, Cruyff e Di Stefano. Per esprimere il proprio voto e supportare il proprio idolo, l'utente deve però sborsare la quota fissa di un euro.

Voti illimitati e lo scontro Ronaldo-Messi

Il dettaglio più discutibile dell'intera operazione non risiede solo nella natura a pagamento dellaSecondo quanto emerso direttamente dallepubblicate dagli stessi organizzatori sul sito ufficiale, un tifoso può votare un numerodi volte per lo stesso o per qualsiasi altro giocatore, a patto di pagare sempre un euro per ogni singolaespressa. La trovata delserve evidentemente a monetizzare il più possibile l'eterna guerra di religione calcistica tra i sostenitori di Cristianoe Leopronti a tutto pur di veder trionfare il proprio idolo a discapito del rivale. Secondo gli ultimi aggiornamenti rilasciati dall'account X ufficiale del Pallone d'Oro,guida nettamente la classifica, rifacendosi in parte dalla cocente esclusione dalla lista dei 30 candidati del premio reale, dove invece presenzia lo storico rivale argentino trascinatore assoluto della sua nazionale ai

BARCELLONA, SPAGNA - 8 DICEMBRE: Cristiano Ronaldo, della Juventus F.C., viene pressato da Lionel Messi, del Barcellona, ​​durante la partita della fase a gironi (Gruppo G) della UEFA Champions League tra FC Barcelona e Juventus, disputata al Camp Nou l'8 dicembre 2020 a Barcellona, ​​in Spagna. Gli stadi in tutta la Spagna rimangono soggetti a rigide restrizioni a causa della pandemia di coronavirus: le norme governative sul distanziamento sociale vietano la presenza di tifosi all'interno degli impianti, costringendo a disputare le partite a porte chiuse. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Scadenza, "gadget" e l'affare milionario

La finestra di votazione chiuderà definitivamente i battenti ilalle 23:59, esattamente il giorno successivo alla cerimonia di premiazione diIl tifoso che deciderà di versare il proprio euro, oltre al voto, otterrà in cambio ildi una foto iconica del Pallone d'Oro e la possibilità di parteciparedi due biglietti gratuiti per assistere dal vivo alladell'edizione 2027. L'intera operazionevale ovviamente zero sotto il profilo dello spessore e del riconoscimento sportivo ufficiale, ma rappresenta una geniale e spietata giocata di marketing da parte diprogettata per monetizzare centinaia di milioni di euro sfruttando la cieca e maniacale passione dei tifosi asiatici e mondiali.