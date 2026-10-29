Se vince il merito non è tanto suo. Se perde viene praticamente fatto a pezzi. Tra Simone Inzaghi e l'Al-Hilal non è mai sbocciato l'amore. Eppure l'ex allenatore di Lazio e Inter può vantare statistiche di tutto rispetto da quando siede sulla panchina degli Squali: 49 successi, 14 pareggi e solo 3 sconfitte. Numeri che renderebbero un allenatore una sorta di beniamino della tifoseria ma con il piacentino l'effetto è stato del tutto opposto e la situazione si è aggravata a seguito del KO di ieri sera nella Champions League asiatica contro l'Al-Shalam, le cui scelte di formazione hanno mandato i tifosi su tutte le furie.

Simone Inzaghi-Al-Hilal, siamo ormai ai ferri corti: tifosi furiosi dopo il KO nella Champions League asiatica

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La situazione tra Simone Inzaghi e la tifoseria dell'sembra davvero essere arrivata ad un punto di non ritorno. Nella sfida di ieri sera contro l', il tecnico piacentino ha fatto un turnover molto spinto per via dei tanti impegni ravvicinati e della stanchezza dei titolari, arrivando a mettere in campo 8 giocatori non abitualmente in campo dal 1′. In panchina o neanche convocati i vari. Risultato: sconfitta per 3-1 e tifosi su tutte le furie.In campo tra i big c'era solo Theoe per il resto quasi tutti giocatori sauditi, il che ha portato ad una disfatta contro una squadra di buon livello e che invece ha schierato tutti i suoi migliori elementi, tra cui. Una sconfitta che, però, non toglie la buona stagione che stanno vivendo i Blu: primi in classifica con due punti di vantaggio sull'di Ronaldo e in piena corsa in Champions per qualificarsi agli ottavi avendo vinto le prime due partite del girone. Tuttavia, questo non ha impedito a tifosi e giornalisti di scagliarsi contro Inzaghi.

Tra i tanti commenti offensivi rivolti contro l'ex Lazio e Inter, quello più duro è arrivato dal giornalista Abdullah Falatah, che ha fatto a pezzi Simone per l'approccio alla partita e le scelte di formazione, ritenendolo il responsabile unico della sconfitta: "Quello che ho visto con l'Al-Hilal mi fa dire che a volte puoi avere i soldi, ma poi arriva l'allenatore e rovina tutto". Un chiaro riferimento al lauto stipendio che il classe '76 percepisce: ben 25 milioni di euro all'anno.

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 4 APRILE: Simone Inzaghi, team manager dell'Al Hilal FC, durante la partita della Saudi Pro League tra Al Hilal e Al Taawoun alla Kingdom Arena, il 4 aprile 2026 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Al termine della partita, la "risposta" di Inzaghi non si è fatta attendere: "Questa è la mia terza sconfitta da quando guido l'Al Hilal". Parole nelle quali è racchiuso tutto l'orgoglio di un allenatore che in Italia ha raggiunto traguardi importanti e che tutt'ora, nonostante la situazione poco piacevole, sta ottenendo nel calcio asiatico. Ma l'ex attaccante sa bene che quello è il destino per uno col suo curriculum e il suo ingaggio: essere affossato di critiche quando si perde e ritenere tutto normale quando si vince.