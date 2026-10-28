Il calcio europeo sbarca ufficialmente a Nairobi per un evento che prometter di riscrivere la storia sportiva del Paese africano. Il presidente del Kenya, William Ruto, ha annunciato che il nuovissimo Raila Odinga International Stadium, situato all'interno della Talanta Sports City, verrà inaugurato con una sfida di altissimo profilo internazionale: il prossimo 5 gennaio 2027, i campioni di Germania del Bayern Monaco e l'Ajax giocheranno la prima storica partita nel nuovo impianto. Una notizia che ha immediatamente entusiasmato i tifosi locali, pronti ad accogliere due dei club più titolati del panorama calcistico mondiale nel cuore dell'Africa orientale.

Bayern Monaco-Ajax, la grande prova generale

We’re proud to announce that we will face FC Bayern in the opening match of the new Raila Odinga International Stadium at Talanta Sports City in Nairobi, Kenya 🇰🇪 pic.twitter.com/KycERrVgqT — AFC Ajax (@AFCAjax) October 28, 2026

I dettagli dell'amichevole

La costruzione del nuovo stadio, progettato per accogliere fino a, rappresenta il diamante del piano di sviluppo infrastrutturale voluto dal governo keniota. Con i lavori ormai vicini alla conclusione e il completamento totale previsto entro la fine dell'anno, l'impianto si candida a diventare un punto di riferimento assoluto per l'intero continente. Tuttavia, la sfida tra bavaresi e Lancieri non rappresenterà soltanto una meravigliosa festa di sport, ma soprattutto il più importante e severo banco di prova in vista della: il Kenya avrà l'onore di ospitare insieme a Uganda e Tanzania il torneo tra giugno e luglio del 2027, richiede.Entrambe le società europee hanno confermato la propria presenza all'evento, trovando un accordo con le rispettive esigenze di calendario. Ilscenderà in campo a Nairobi durante la sosta invernale della Bundesliga, mentre l'ha accettato l'invito considerandolo un test di altissimo livello in vista della seconda parte della stagione. Nelle prossime settimane verranno definiti gli ultimi dettagli organizzativi, inclusi i canali e le modalità per l'acquisto dei biglietti.

AMSTERDAM, NETHERLANDS - MARCH 25: The fans sing and cheer after the Eredivisie match between Ajax Amsterdam and PSV Eindhoven at Amsterdam Arena in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La notte del 5 gennaio potrebbe certificare la capacità del Kenya di gestire flussi imponenti di pubblico, impianti tecnologici complessi e piani di emergenza all'altezza dei grandi eventi globali. Per i tifosi kenioti, l'arrivo di due top club europei rappresenta la realizzazione di un sogno: vedere il grande calcio europeo giocato non più attraverso lo schermo, ma sotto il cielo di casa propria.