A due mesi e mezzo dalla condanna, Abdelatif Kherradji, arbitro francese che nella scorsa stagione aveva diretto alcune partite di Ligue 1, si appresta a tornare in campo dopo una lunga pausa legata alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto e che ha avuto conseguenze sulla sua carriera professionale.

La sfida tra Istres e Saint-Priest, valida per il campionato di National 1, quarta divisione del calcio francese, segnerà il suo ritorno in campo lontano dai palcoscenici della massima serie, mentre la sua posizione resta ancora da definire sia sul piano giudiziario sia su quello sportivo.

Abdelatif Kherradji torna in campo: arbitrerà Istres-Saint-Priest

Secondo quanto riportato da RMC Sport,, valida per il campionato di, quarto livello del calcio francese, e tornerà così a dirigere un incontro ufficiale dopo diversi mesi di assenza. La sua ultima partita risaliva infatti al, in occasione della sfida ditra

Il 19 agosto scorso, il tribunale correzionale di Nimes lo aveva condannato a sei mesi di reclusione con la condizionale per violenza domestica nei confronti dell'ex compagna, a fronte dei diciotto mesi richiesti dalla procura, ma Kherradji ha presentato ricorso contro la sentenza e resta pertanto presunto innocente fino a una decisione definitiva.

Condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales, Abdelatif Kherradji, qui a fait appel de sa peine, effectue son retour sur les terrains, samedi après-midi, en Nationale 1.https://t.co/9Y4wnstTNm — L'Équipe (@lequipe) November 7, 2026

Anche il procedimento sportivo davanti alla Federazione francese resta aperto, dopo che laha contestato l'archiviazione del caso decisa il 24 settembre e convocato Kherradji, il 5 novembre, davanti alla commissione superiore d'appello, in attesa di un verdetto che potrebbe influire sul futuro della sua carriera.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 5 NOVEMBRE: L'arbitro raccoglie il pallone da gara KIPSTA prima della partita della 4ª giornata della fase a girone unico della UEFA Europa League 2026/27 tra Sunderland AFC e GNK Dinamo, allo Stadium of Light, il 5 novembre 2026 a Sunderland, in Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Per il momento, dunque, Kherradji ripartirà dalla National 1, ma il suo ritorno non comporterà un'immediata riammissione ai livelli più alti dell'arbitraggio francese, con un eventuale rientro in Ligue 1 che dipenderà dagli sviluppi del procedimento federale.