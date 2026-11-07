L'ex direttore di gara della Ligue 1 riprenderà servizio in National 1 a due mesi e mezzo dalla sentenza, mentre resta in attesa del verdetto sportivo della Federcalcio francese.
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A due mesi e mezzo dalla condanna, Abdelatif Kherradji, arbitro francese che nella scorsa stagione aveva diretto alcune partite di Ligue 1, si appresta a tornare in campo dopo una lunga pausa legata alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto e che ha avuto conseguenze sulla sua carriera professionale.
La sfida tra Istres e Saint-Priest, valida per il campionato di National 1, quarta divisione del calcio francese, segnerà il suo ritorno in campo lontano dai palcoscenici della massima serie, mentre la sua posizione resta ancora da definire sia sul piano giudiziario sia su quello sportivo.
Abdelatif Kherradji torna in campo: arbitrerà Istres-Saint-PriestSecondo quanto riportato da RMC Sport, Kherradji sarà il direttore di gara della partita tra Istres e Saint-Priest, valida per il campionato di National 1, quarto livello del calcio francese, e tornerà così a dirigere un incontro ufficiale dopo diversi mesi di assenza. La sua ultima partita risaliva infatti al 12 aprile 2026, in occasione della sfida di Ligue 1 tra Nizza e Le Havre.
Il 19 agosto scorso, il tribunale correzionale di Nimes lo aveva condannato a sei mesi di reclusione con la condizionale per violenza domestica nei confronti dell'ex compagna, a fronte dei diciotto mesi richiesti dalla procura, ma Kherradji ha presentato ricorso contro la sentenza e resta pertanto presunto innocente fino a una decisione definitiva.
Per il momento, dunque, Kherradji ripartirà dalla National 1, ma il suo ritorno non comporterà un'immediata riammissione ai livelli più alti dell'arbitraggio francese, con un eventuale rientro in Ligue 1 che dipenderà dagli sviluppi del procedimento federale.
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