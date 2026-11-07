Il tecnico francese avrebbe declinato la possibilità di guidare i Red Devils, che avevano pensato a lui per il futuro della propria panchina.
Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione
Il futuro della panchina del Manchester United resta in bilico, con la dirigenza dei Red Devils alla ricerca di possibili alternative e Michael Carrick al centro delle discussioni in una fase particolarmente delicata per il club inglese, chiamato a prendere decisioni importanti per il prosieguo della stagione.
Tra i profili presi in considerazione sarebbe spuntato anche quello di Didier Deschamps, ex commissario tecnico della Francia, ma il possibile tentativo del club di Old Trafford non avrebbe trovato la risposta sperata da parte dell'allenatore, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra.
Manchester United, Deschamps rifiuta la proposta: il retroscena
Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Manchester United avrebbe effettuato un tentativo per convincere Didier Deschamps ad assumere la guida tecnica della squadra e prendere il posto di Michael Carrick. Il tecnico inglese si trova infatti in una posizione complicata, con i Red Devils al diciassettesimo posto in Premier League dopo aver raccolto una sola vittoria nelle prime nove giornate di campionato.
L'ex commissario tecnico dei Bleus avrebbe però declinato la proposta, manifestando la volontà di prendersi del tempo per valutare con calma il proprio futuro professionale, senza fretta di tornare immediatamente ad allenare.
Non si tratterebbe della prima offerta rifiutata negli ultimi mesi, considerando anche il precedente no a una ricca proposta triennale dell'Al-Ahli, club saudita. Dopo aver concluso la sua esperienza alla guida della nazionale francese, Deschamps vorrebbe dunque scegliere attentamente il prossimo progetto professionale, senza lasciarsi condizionare dalle offerte ricevute.
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La pista che porta a Deschamps sembra quindi destinata a tramontare, mentre il Manchester United proseguirà momentaneamente il proprio percorso con Michael Carrick ancora alla guida della squadra in attesa che la dirigenza faccia chiarezza sulle prossime mosse e individui il profilo giusto per la panchina.
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