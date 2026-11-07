Nel giro di due minuti il rosso a Gonzalo Rodriguez e la magica punizione del Maestro portano i bianconeri di Conte ai quarti di finale
CR7 voleva fare gol: Pirlo "Normale fosse arrabbiato"
L'11^giornata di Serie A si chiuderà con il big match del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Entrambe le squadre vogliono dare continuità al successo nel turno precedente, rispettivamente contro Sassuolo e Napoli, i primi per allontanarsi dalla zona calda della classifica mentre i secondi per avvicinarsi alla zona Europa. L'ultimo confronto sul suolo toscano ha visto Viola e bianconeri dividersi la posta in palio pareggiando 1-1: all'iniziale vantaggio piemontese firmato da Kostic ha risposto l'ex Mandragora.
Il derby europeo, tutto in 2': il rosso a Rodriguez e la "maledetta" di PirloQuella tra Fiorentina e Juventus è una delle rivalità più accese del calcio italiano. Bianconeri e Viola si sono affrontati per ben 196 volte e tra le partite rimaste veramente nella storia di questa faida, una di queste è quella disputata il 20 marzo 2014 quando la posta in palio era la qualificazione ai quarti di Europa League. L'unico confronto in una competizione europea tra i due club. Dopo l'1-1 allo Juventus Stadium, gli uomini di Vincenzo Montella e di Antonio Conte si giocavano tutto al Franchi, con questi ultimi costretti a vincere o a pareggiare segnando almeno 2 gol.
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Con la sua consueta maestria, l'azzurro fa partire un destro preciso che si insacca all'incrocio dei pali dove Neto non può nulla. Improvvisamente cambia tutto: Juve avanti nella partita, nel doppio confronto e con l’uomo in più. Il gol subìto è un duro colpo per la Fiorentina che da lì non riesce più a reagire, anzi la Juventus sfiora nei minuti finale la rete del raddoppio con Vidal che incredibilmente sbaglia a porta libera. Ma alla fine il risultato non cambia: Juventus ai quarti di finale, Fiorentina eliminata.
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