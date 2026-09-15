Si sta avvicinando sempre di più la partita che metterà di fronte il Milan ed il Benfica. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della prima giornata della league phase dell'Europa League 2026/2027. L'incontro comincerà alle ore 21:00 e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Dopo ben diciannove anni, il Diavolo e le Aguias si ritroveranno faccia a faccia in un match di una competizione europea. In vista della gara di domani, riviviamo il momento in cui i rossoneri hanno ospitato per l'ultima volta il club di Lisbona.

Milan-Benfica, nel 2007 l'ultimo precedente disputato a San Siro

In tutta la loro storia, le due squadre hanno giocato controvolte:pareggi evittorie della squadra meneghina. Tra queste, spiccano in maniera particolare le prime due sfide dato che corrispondono ad altrettante finali dientrambe vinte dal Milan. La prima risale ale l'ha decisacon una doppietta dopo l'iniziale vantaggio del Benfica con. L'altra, datata, il Milan l'ha vinta grazie al gol di. Domani sera, diciannove anni dopo l'ultima volta, i due club torneranno a giocare contro e sarà la prima volta che succederà in Europa League.

Le ultime due partite tra i rossoneri e la squadra di Lisbona risalgono alla Champions League 2007/2008. Il Milan allenato da Carlo Ancelotti, nel mese di maggio del 2007, ha vinto la la coppa dalle grandi orecchie per la settima volta nella storia battendo il Liverpool 2-1 grazie alla doppietta di Filippo Inzaghi. Nell'annata citata poco sopra, i rossoneri erano nel Girone D della massima competizione europea.

Siena, Italia - 15 settembre 2007: L'allenatore del Milan Carlo Ancelotti gesticola durante la partita di Serie A tra Siena e Milan allo Stadio Artemio Franchi. (Foto di NewPress/Getty Images)

Nel gruppo della squadra di Ancelotti c'erano Benfica, Celtic e Shakhtar Donetsk. In occasione della prima giornata della fase a gironi, per la precisione il 18 settembre 2007, gli allora Campioni d'Europa hanno sfidato a San Siro proprio la squadra portoghese. Al nono minuto del match contro il club di Benfica, il Diavolo sblocca il risultato con una spettacolare punizione segnata da Andrea Pirlo. Con la sua classica Maledetta, l'allora centrocampista del Milan ha battuto Quim, portiere avversario.

Free-kick wizardry against Benfica 🧙‍♂️ pic.twitter.com/9oGKgnGOal — AC Milan (@acmilan) September 14, 2026

Ai rossoneri sono bastati altri quindici minuti per segnare la rete dele, anche in questo caso, c'è lo zampino di Pirlo. In area di rigore, il numero 21 rossonero ha effettuato un cross all'indirizzo di Inzaghi che, con un tiro al volo, ha messo la palla in rete. Negli ultimi istanti di gara, precisamente al 92', Benfica ha provato a riaprire la gara col sotto a pochi passi dalla porta di, il quale ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 63 al posto di