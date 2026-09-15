Francesco Camarda ha trovato appena cinque minuti nelle prime quattro partite del Milan, entrando nel finale della sfida contro la Lazio. Un impiego ridotto che può sorprendere, soprattutto considerando le aspettative maturate nei suoi confronti durante l'estate. Alla base della scelta di Ruben Amorim ci sono soprattutto ragioni tattiche. Il tecnico portoghese ha individuato in Gonçalo Ramos il riferimento offensivo principale e gli attribuisce un ruolo importante non soltanto nella fase realizzativa, ma anche nel lavoro richiesto al centravanti all'interno del suo sistema di gioco.

Camarda, invece, deve ancora assimilare pienamente i meccanismi e i compiti richiesti dall'allenatore del Milan. La concorrenza e le specifiche esigenze tattiche hanno quindi limitato il suo impiego in questa prima fase della stagione. La situazione potrebbe però cambiare con il calendario più fitto e l'arrivo degli impegni europei: le rotazioni potrebbero offrire al giovane attaccante nuove occasioni per aumentare il proprio minutaggio e dimostrare di poter essere una risorsa importante per il Diavolo. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>