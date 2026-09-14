Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello. La notizia della mattinata in casa Milan riguarda proprio il Senior Advisor rossonero, che ha fatto nuovamente la sua comparsa nel centro sportivo dopo oltre sei mesi di assenza. Un ritorno che inevitabilmente riaccende i riflettori sul rapporto tra l'ex attaccante svedese e il club.

Ibrahimovic torna a Milanello, la sorpresa per il "suo" Milan

Ibrahimovic non si vedeva a Milanello da tempo, precisamente dalla discussione avuta con Massimiliano Allegri, episodio dopo il quale la sua presenza nelle attività quotidiane della squadra era progressivamente venuta meno. Da quel momento lo svedese era rimasto ai margini della vita del gruppo, alimentando inevitabilmente interrogativi sul suo futuro all'interno dell'ambiente rossonero.

Sky Sport Italia reports that RedBird advisor Zlatan Ibrahimovic returned to Milanello for the first time in over six months on Monday and watched Milan’s training session from the sidelines. pic.twitter.com/wHEPKT8NRd — Football Italia (@footballitalia) September 14, 2026

La distanza dal centro sportivo e dalle attività della squadra, tuttavia, non aveva significato una rottura dei rapporti con la proprietà. La collaborazione tra Ibrahimovic, Gerry Cardinale e RedBird è infatti proseguita anche durante questi mesi, mantenendo aperto il legame tra il Senior Advisor e la società.

Ora il ritorno a Milanello rappresenta un nuovo capitolo. Ibrahimovic è tornato a seguire da vicino il lavoro della squadra, assistendo all'allenamento direttamente da bordocampo. Una presenza che non è passata inosservata e che potrebbe rappresentare un segnale importante sul ruolo dello svedese all'interno del progetto rossonero.

MILANO, ITALIA - 8 MARZO: Il consulente senior del Milan, Zlatan Ibrahimovic, osserva la partita prima dell'incontro di Serie A tra Milan e Internazionale allo stadio Giuseppe Meazza l'8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Un tentativo di "riavvicinamento" ?

Il prossimo appuntamento sarà ancora più significativo. Ibrahimovic sarà infatti presente mercoledì a San Siro in occasione della sfida tra Milan e Benfica, valida per la prima giornata di Europa League. Il suo ritorno allo stadio, dopo quello a Milanello, segna dunque un ulteriore passo verso una presenza nuovamente più costante al fianco della squadra. Dopo mesi caratterizzati dalla distanza e dalle indiscrezioni sul rapporto con l'ambiente tecnico, lo svedese torna a occupare uno spazio visibile nella quotidianità del Milan.

La sua figura, del resto, continua ad avere un peso particolare all'interno del mondo rossonero. Ibrahimovic è stato uno dei grandi protagonisti della storia recente del club da calciatore e oggi ricopre un ruolo dirigenziale e strategico.

Il ritorno a Milanello potrebbe quindi essere letto come un segnale di riavvicinamento. Dopo oltre sei mesi lontano dal centro sportivo, Zlatan Ibrahimovic è nuovamente al fianco del Milan, pronto a seguire da vicino la squadra e ad accompagnarla anche nel delicato appuntamento europeo di San Siro.