Quando l'occasione arriva, bisogna essere bravi nel coglierla al volo. Ebbene, Hillel Konaté c'è riuscito alla grande. Il portiere del Troyes si è ufficialmente preso il posto da titolare a seguito dell'infortunio di Nicolas Lemaitre e nel corso delle sue prime due uscite non ha fatto assolutamente rimpiangere il rimpiangere il collega: porta inviolata in entrambe le partite. Questa sera avrà modo di ripetersi, anche se la sfida sarà contro il temibile PSG.

Troyes, apoteosi Konaté: ora è lui il titolare di Dumont

Déjà vu!

ha ripetuto l'impresa dello scorso anno. Il 17 ottobre 2025, il secondo portiere del Troyes ha sostituito Nicolas Lemaître, infortunatosi al ginocchio sinistro a causa della rottura del legamento crociato anteriore,

nella partita di Ligue 2 contro il Bastia (1-0).

Il nazionale del Burkina Faso (4 presenze) ha poi giocato un ruolo fondamentale nella promozione, collezionando 23 presenze (subendo 21 gol) e dimostrandosi affidabile e costante.

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Affidabilità e costanza che ha confermato anche nelle ultime due uscite contro, dove i Blues hanno ottenuto un pareggio ed una vittoria e soprattutto dove il portiere africano è riuscito in entrambi i casi a mantenere la porta inviolata. Un inizio più che promettente per la lunga lotta salvezza che vedrà coinvolta la squadra di, ma questa sera l'avversario sarà di tutt'altro livello: Konaté dovrà difendere la porta dagli assalti del temibiledi Luis Enrique, una squadra che sa meglio di tutti come fare male.

Hillel Konaté, portiere del Troyes (Foto Instagram)

Il classe '94 veste la maglia del Troyes dalla scorsa stagione e fino ad ora ha collezionato 28 presenze tra campionato e coppe. Prima ancora di giocare per i colori del Burkina Faso, il 32 enne ha vestito la maglia della Costa d'Avorio, categoria U17, scendendo in campo 4 volte. In carriera, inoltre, l'estremo difensore africano ha giocato anche per Boulogne, Valenciennes e Châteauroux.