A seguito dell'infortunio di Lemaitre, il classe '94 si è preso il posto da titolare mantenendo la porta inviolata: il 32 enne vuole continuare a stupire
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Quando l'occasione arriva, bisogna essere bravi nel coglierla al volo. Ebbene, Hillel Konaté c'è riuscito alla grande. Il portiere del Troyes si è ufficialmente preso il posto da titolare a seguito dell'infortunio di Nicolas Lemaitre e nel corso delle sue prime due uscite non ha fatto assolutamente rimpiangere il rimpiangere il collega: porta inviolata in entrambe le partite. Questa sera avrà modo di ripetersi, anche se la sfida sarà contro il temibile PSG.
Troyes, apoteosi Konaté: ora è lui il titolare di DumontDéjà vu! Hillel Konaté ha ripetuto l'impresa dello scorso anno. Il 17 ottobre 2025, il secondo portiere del Troyes ha sostituito Nicolas Lemaître, infortunatosi al ginocchio sinistro a causa della rottura del legamento crociato anteriore, nella partita di Ligue 2 contro il Bastia (1-0). Il nazionale del Burkina Faso (4 presenze) ha poi giocato un ruolo fondamentale nella promozione, collezionando 23 presenze (subendo 21 gol) e dimostrandosi affidabile e costante.
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Il classe '94 veste la maglia del Troyes dalla scorsa stagione e fino ad ora ha collezionato 28 presenze tra campionato e coppe. Prima ancora di giocare per i colori del Burkina Faso, il 32 enne ha vestito la maglia della Costa d'Avorio, categoria U17, scendendo in campo 4 volte. In carriera, inoltre, l'estremo difensore africano ha giocato anche per Boulogne, Valenciennes e Châteauroux.
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