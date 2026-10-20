Ibrahima Konaté torna sulla polemica della maglia per Ceuta: il difensore del Real Madrid spiega la sua scelta
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"Non sapevo a cosa si riferisse". Con queste parole Ibrahima Konaté è tornato sulla polemica che lo aveva coinvolto a settembre, quando lui, Kylian Mbappé e Vinicius Junior avevano scelto di non mostrare per intero la scritta sulla maglietta pro-Ceuta, indossandola a mezzo busto, prima della sfida tra Real Madrid ed Elche. Una decisione che aveva attirato numerose critiche in Spagna e trasformato una campagna di solidarietà in una discussione dai risvolti politici.
Konate: "Non sapevo a cosa si riferisse e non sapevo cosa fare"Partiamo dal principio. Ceuta è una città autonoma spagnola presente nella parte settentrionale del continente africano, al di là dello stretto di Gibilterra e al confine con il Marocco. Recentemente la città è stata protagonista di una grande crisi migratoria con migliaia di abitanti africani (perlopiù marocchini) che, pur di raggiungere Ceuta e assicurarsi un futuro migliore in Europa, hanno addirittura provato a raggiungere la città a nuoto. La crisi, tutt'ora in corso, ha provocato un'emergenza accoglienza a Ceuta con strutture gravemente sovraffollate e migliaia di persone costrette a vivere in sistemazioni di fortuna. Tutto ciò ci riporta al caso Konaté, amplificato, soprattutto, dalle origini africane (Mali) del giocatore nato e cresciuto a Parigi.
Intervistato in conferenza stampa prima del match di Champions League tra Lipsia e Real Madrid, l'ex Liverpool ha infatti finalmente fatto chiarezza sulla vicenda, dichiarando: "Non sapevo a cosa si riferisse e non sapevo cosa fare. Non capivo bene cosa ci fosse scritto sulla maglia, quindi non potevo prendere posizione. In seguito, ho saputo cosa era successo a Ceuta e ora capisco entrambi i punti di vista".
"Credo che molte persone si trovino nella mia stessa situazione"Continuando, il calciatore francese ha aggiunto: "Bisogna anche capire che vengo dalla Francia, ma i miei genitori sono originari dell'Africa. Credo che molte persone si trovino nella mia stessa situazione, e questo ha sia un lato positivo che un lato negativo".
Infine, Ibrahima Konaté ha chiuso il suo intervento in conferenza stampa, affermando: "So bene, naturalmente, che a volte alcune persone arrivano nel Paese in cui si stabiliscono per fare del male, e meritano di essere punite".
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