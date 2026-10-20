Josè Mourinho riesce sempre ad attirare l'attenzione di tutto il panorama calcistico. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia, l'allenatore del Real Madrid si focalizza su diversi temi cominciando dalla designazione arbitrale, dedica parole importanti all'arbitro Istvàn Kovàcs pungendo indirettamente la classe arbitrale spagnola. Poi il messaggio su Vinicius: nessuno è intoccabile.

La velata accusa al sistema arbitrale spagnolo e le parole su Vinicius

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"Domani abbiamo un arbitro che non ha bisogno del VAR", è il senso del messaggio lanciato dal tecnico portoghese, che esprime grande fiducia nelle qualità e nella personalità del direttore di gara Istvàn Kovàcs., considerando le tensioni arbitrali che hanno accompagnato le recenti vicende del calcio spagnolo.Jose Mourinho, però, non si limita solo al tema arbitrale. La conferenza stampa offre anche l'occasione per fare il punto sulle ambizioni europee del Real Madrid e sulle scelte di formazione in vista di un appuntamento importante.. Il brasiliano, che sta scontando una squalifica di quattro giornate in campionato , sarà titolare contro il Lipsia, ma Mourinho non vuole sentir parlare di giocatori intoccabili. Il concetto dell'allenatore è chiaro: "Intoccabile è solo lo stemma". Una frase che riassume la sua filosofia e ribadisce come nessuno possa considerarsi al riparo dalle decisione tecniche. Un messaggio forte, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni scelta può incidere sugli equilibri della squadra.

LISBONA, PORTOGALLO - 17 FEBBRAIO: Vinícius Júnior del Real Madrid parla con José Mourinho, allenatore dello SL Benfica, durante la gara d'andata degli spareggi a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F., disputata allo stadio dello SL Benfica il 17 febbraio 2026 a Lisbona, in Portogallo. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

In seguito alle dichiarazioni su arbitro e Vinicius, l'allenatore portoghese risponde sulle domande riguardanti l'obiettivo della sua squadra in Champions League. Il tecnico ha preferito mantenere un profilo prudente. Prima di parlare di vittoria finale, il Real Madrid deve concentrarsi sulla qualificazione e sulla possibilità di evitare il turno dei playoff.

La vigilia dei Blancos è quindi segnata da tre temi: fiducia nell'arbitro, gestione delle stelle e obiettivi europei. E, come spesso succede quando parla Mourinho, anche una frase sul VAR è sufficiente ad accendere l'attenzione.