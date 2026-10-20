Nella conferenza stampa prepartita contro il Lipsia, l'allenatore del Real Madrid si sofferma sulla designazione arbitrale, continua le sue polemiche contro gli arbitri spagnoli e manda un messaggio a Vinicius Jr.
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Josè Mourinho riesce sempre ad attirare l'attenzione di tutto il panorama calcistico. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia, l'allenatore del Real Madrid si focalizza su diversi temi cominciando dalla designazione arbitrale, dedica parole importanti all'arbitro Istvàn Kovàcs pungendo indirettamente la classe arbitrale spagnola. Poi il messaggio su Vinicius: nessuno è intoccabile.
La velata accusa al sistema arbitrale spagnolo e le parole su Vinicius"Domani abbiamo un arbitro che non ha bisogno del VAR", è il senso del messaggio lanciato dal tecnico portoghese, che esprime grande fiducia nelle qualità e nella personalità del direttore di gara Istvàn Kovàcs. Una dichiarazione destinata a far discutere, considerando le tensioni arbitrali che hanno accompagnato le recenti vicende del calcio spagnolo.
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In seguito alle dichiarazioni su arbitro e Vinicius, l'allenatore portoghese risponde sulle domande riguardanti l'obiettivo della sua squadra in Champions League. Il tecnico ha preferito mantenere un profilo prudente. Prima di parlare di vittoria finale, il Real Madrid deve concentrarsi sulla qualificazione e sulla possibilità di evitare il turno dei playoff.
La vigilia dei Blancos è quindi segnata da tre temi: fiducia nell'arbitro, gestione delle stelle e obiettivi europei. E, come spesso succede quando parla Mourinho, anche una frase sul VAR è sufficiente ad accendere l'attenzione.
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