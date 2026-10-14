Vinicius, attaccante del Real Madrid, nell'ultima giornata della Liga Spagnola ha avuto modo di essere protagonista, ma in negativo. Il brasiliano, infatti, contro il Villarreal aveva segnato la seconda rete per la sua squadra dopo quella del giovane Yan Diomande. Tuttavia, il VAR ha annullato la rete perché il numero 7 dei Blancos, prima di andare in gol, aveva commesso fallo ai danni di Nathan Saliba.

Ciò che ha reso negativa la sua serata, però, è stato il tipo d'intervento commesso dato che il classe 2000 ha tirato i capelli dell'avversario. Per questo motivo, non solo Vinicius s'è visto annullare la sua rete, ma ha anche ricevuto il cartellino rosso dato che il gesto rientra tra quelli che si considerano come condotta violenta. Negli ultimi minuti, la Commissione Disciplinare ha preso una decisione nei confronti del brasiliano, il quale ha ricevuto una sanzione pesante.

Real Madrid, quattro giornate di squalifica per Vinicius

Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato il verdetto finale che la Commissione Disciplinare ha preso nei confronti di Vinicius. Dopo aver esaminato il referto del direttore di gara, è stato deciso che il giocatore del Real Madrid dovrà saltare bendi campionato.

Nel suo rapporto, l'arbitro spagnolo ha spiegato il motivo che ha portato all'espulsione del calciatore brasiliano ed anche un episodio che ha avuto luogo dopo il cartellino rosso, vale a dire le proteste nei suoi confronti. Infatti, Vinicius ha ottenuto due giornate di squalifica per il fallo commesso, considerato violento, ed altre due per aver protestato.

Madrid, Spagna - 10 ottobre 2026: Vinicius Junior del Real Madrid reagisce dopo aver ricevuto il cartellino rosso da Isidro Diaz de Mera Escuderos durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Per la squadra allenata da José Mourinho si tratta di una perdita molto importante data la situazione in classifica, quarta con 18 punti, ed anche per le partite che il giocatore non potrà disputare. Infatti, Vinicius non solo dovrà saltare il match di domenica 18 ottobre contro il Siviglia ed i due di inizio novembre contro Racing Santander e Valencia, ma non ci sarà soprattutto per il Clasico contro il Barcellona, che si giocherà alle ore 21:00 del 25 ottobre. Per aver tirato i capelli ad un avversario, quindi, Vinicius salterà lo scontro diretto per antonomasia della Liga Spagnola.