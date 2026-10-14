Negli ultimi minuti, il Venezia ha annunciato il nome del nuovo allenatore ed è quello di Davide Nicola. Dalla prossima giornata della Serie A 2026/2027, quindi, il classe 1973 guiderà la squadra proveniente dal Veneto. Nelle prime sei giornate dell'attuale edizione del campionato, i Lagunari hanno ottenuto altrettante sconfitte con Giovanni Stroppa in panchina.

A seguito di questa partenza molto negativa, il club ha preso la decisione di esonerare Stroppa e chiamare un tecnico che, diverse volte, ha conquistato la salvezza con diversi club di Serie A. Sette mesi dopo l'esonero da parte della Cremonese, Davide Nicola torna nella massima competizione nazionale e lo fa sedendosi sulla panchina dei Lagunari. Tra l'altro, il tecnico va in doppia cifra di club allenati in Serie A dato che quella del Venezia è la decima panchina della sua carriera da allenatore in A.

Davide Nicola nuovo allenatore del Venezia: il comunicato

Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale del club: ". Nicola ha firmato un contratto, con decorrenza da domani, fino al termine della stagione 2027/28. Nato nel 1973 a Luserna San Giovanni (Torino), Nicola comincia il suo percorso da allenatore nel 2010, in Serie C, alla guida del Lumezzane. Successivamente, nell’estate del 2012 passa alla guida tecnica del Livorno, in Serie B. Coi toscani centra la promozione in Serie A, terminando terzo in regular season e centrando, successivamente, la vittoria dei playoff".

"Dopo l’esperienza sulla panchina del Bari nella stagione 2014/15, l’anno successivo viene nominato nuovo allenatore del Crotone, club con cui colleziona una storica salvezza in Serie A. Siede poi sulle panchine di Udinese (stagione 2018/19) e Genoa, portando il club ligure dall’ultimo posto alla salvezza nella massima serie. Il 19 gennaio 2021 viene nominato nuovo allenatore del Torino, con cui colleziona un’altra salvezza nella massima serie. Nella stagione successiva si ripete, compiendo una storica rimonta salvezza, alla guida della Salernitana".

Davide Nicola nuovo allenatore del Venezia. (Foto di Venezia FC)

"Nel gennaio 2024 subentra sulla panchina dell’Empoli, riuscendo ancora una volta a centrare l’obiettivo di mantenere la categoria. L’anno successivo alla guida del Cagliari termina il campionato al quindicesimo posto con 36 punti all’attivo. L’ultima esperienza, nella stagione scorsa, alla guida della Cremonese. Contestualmente all’arrivo di mister Nicola, si uniscono allo staff tecnico della Prima Squadra del Venezia FC: Manuele Cacicia in qualità di Collaboratore Tecnico, Gabriele Stoppino come Preparatore Atletico e Lorenzo Squizzi nel ruolo di Preparatore dei Portieri".