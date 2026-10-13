Zero punti in sei giornate, 5 gol fatti e peggior difesa con 16 subìti: l'avventura di Stroppa al Venezia in Serie A non è mai realmente iniziata. Nonostante la fiducia confermatagli dalla società prima della sosta, con l'ultimatum fissato alla ripresa, la sconfitta contro l'Atalanta, avvenuta nella prima mezz'ora di gioco, è stata decisiva per varare l'esonero. Ora il favorito è Paolo Zanetti.

Il comunicato ufficiale

Con un comunicato diramato in questi istanti, la società lagunare ha annunciato l'esonero dell'allenatore: ". Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista.

BERGAMO, ITALY - OCTOBER 12: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, reagisce durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Venezia FC allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 12 ottobre 2026 a Bergamo, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde".

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Cosa non ha funzionato

non è riuscito ad amalgamare una rosa profondamente rivoluzionata rispetto al cammino trionfale della passata stagione in, conclusa al primo posto in classifica. I tanti giovani arrivati dal mercato, nella maggior parte dei casi dalla difficile collocazione in campo, e i continui infortuni che hanno tolto delle certezze, hanno reso difficile la vita del tecnico ex. Eppure, i lagunari avrebbero meritato qualche punto in più in classifica, considerando la mole di gioco offerta in ogni campo e contro qualsiasi avversario. Diversi episodi sfortunati ed errori individuali, come il rigore sbagliato dacontro lanel momento decisivo della gara, sono stati determinanti per la scelta dell'esonero.

FLORENCE, ITALY - DECEMBER 14: Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, osserva durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Hellas Verona FC all'Artemio Franchi il 14 dicembre 2025 a Firenze, Italia. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Venezia ha una shortlist di candidati per la panchina. Il nome forte è quello di Paolo Zanetti, che ha già allenato in laguna dal 2020 al 2022. Resiste anche Davide Nicola, seppur in modo più defilato.