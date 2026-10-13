La fiducia confermata prima della sosta, nonostante gli zero punti in Serie A, è venuta meno ieri sera: Stroppa non è più l'allenatore del Venezia
Stroppa: "La Nazionale ha bisogno di sentire l'inno non solo con le orecchie"
Zero punti in sei giornate, 5 gol fatti e peggior difesa con 16 subìti: l'avventura di Stroppa al Venezia in Serie A non è mai realmente iniziata. Nonostante la fiducia confermatagli dalla società prima della sosta, con l'ultimatum fissato alla ripresa, la sconfitta contro l'Atalanta, avvenuta nella prima mezz'ora di gioco, è stata decisiva per varare l'esonero. Ora il favorito è Paolo Zanetti.
Il comunicato ufficialeCon un comunicato diramato in questi istanti, la società lagunare ha annunciato l'esonero dell'allenatore: "Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista.
BERGAMO, ITALY - OCTOBER 12: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, reagisce durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Venezia FC allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 12 ottobre 2026 a Bergamo, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde".
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Cosa non ha funzionatoStroppa non è riuscito ad amalgamare una rosa profondamente rivoluzionata rispetto al cammino trionfale della passata stagione in Serie B, conclusa al primo posto in classifica. I tanti giovani arrivati dal mercato, nella maggior parte dei casi dalla difficile collocazione in campo, e i continui infortuni che hanno tolto delle certezze, hanno reso difficile la vita del tecnico ex Cremonese e Monza. Eppure, i lagunari avrebbero meritato qualche punto in più in classifica, considerando la mole di gioco offerta in ogni campo e contro qualsiasi avversario. Diversi episodi sfortunati ed errori individuali, come il rigore sbagliato da Yeboah contro la Lazio nel momento decisivo della gara, sono stati determinanti per la scelta dell'esonero.
Come riporta Gianluca Di Marzio, il Venezia ha una shortlist di candidati per la panchina. Il nome forte è quello di Paolo Zanetti, che ha già allenato in laguna dal 2020 al 2022. Resiste anche Davide Nicola, seppur in modo più defilato.
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