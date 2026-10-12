Il Venezia esce da Bergamo con un'altra sconfitta e tante domande sul proprio futuro. Il 3-1 contro l'Atalanta alimenta i dubbi sulle gestione di Giovanni Stroppa, chiamato a rispondere di una partenza disastrosa con sei ko e nessuna vittoria. Nel post-partita, l'allenatore difende la prestazione, ma non nasconde la delusione.

Stroppa: "Abbiamo avuto leggerezza nel fare le cose, prendendo gli schiaffi"

Il tecnico delindividua soprattutto nelledifensiva e nella scarsa concretezza sotto porta le ragioni del risultato: "Abbiamo avuto tante occasioni, ma è troppo poco. Abbiamo regalato due passaggi a loro che sono ripartiti e fatto gol. La reazione è stata di valore, giocando un secondo tempo di livello, ma ci vuole un atteggiamento diverso", ha spiegato uno sconsolato, cercando di trovare l'altro lato della medaglia della sua sfida. Il tecnico arancioverde sottolinea inoltre come il Venezia abbia costruito diverseda gol, senza riuscire però a sfruttare adeguamente, accusando i suoi giocatori di troppain occasione delle reti subite, vanificando quanto di buono mostrato durante la gara, tuonando: "I risultati sono penalizzanti, io continuo a lavorare per quello che posso dare a questa squadra".

BERGAMO, ITALIA - 12 OTTOBRE: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, reagisce durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Venezia FC allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 12 ottobre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

"Mi prendo tutte le responsabilità": Stroppa a rischio

afferma in toto di "prendersi tutte le responsabilità" del momento complicatissimo del, ancora a secco di vittorie dopo sei gare di campionato, dopo le quali alcune buone prestazioni non si sono comunque tramutati in punti. Il tecnico ha riconosciuto iemersi, vedendo però una squadra ancora viva e convinta del lavoro svolto fin qui. Il problema, però resta la: gli errori individuali e la mancanza di cinismo stannoil percorso del Venezia, fanalino di coda della Serie A . La posizione di Stroppa, secondo quanto riporta Sky Sport, è ora a forte, con tutti questi risultati negativi che hanno riaperto ledella società sulla guida tecnica, nonostante la fiducia ribadita appena pochi giorni fa.

Tra i possibili scenari circola anche il nome di Paolo Zanetti, già legato al Venezia e considerato una possibile alternativa per un eventuale cambio in corsa sulla panchina. Al momento un'ipotesi, ma che potrebbe prendere corpo rapidamente in caso di bocciatura definitiva nei confronti di Stroppa, che ora vacilla seriamente.