La sconfitta di Bergamo aggrava la crisi del Venezia e del tecnico Giovanni Stroppa: in conferenza stampa, l'allenatore analizza gli errori della sua squadra
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Il Venezia esce da Bergamo con un'altra sconfitta e tante domande sul proprio futuro. Il 3-1 contro l'Atalanta alimenta i dubbi sulle gestione di Giovanni Stroppa, chiamato a rispondere di una partenza disastrosa con sei ko e nessuna vittoria. Nel post-partita, l'allenatore difende la prestazione, ma non nasconde la delusione.
Stroppa: "Abbiamo avuto leggerezza nel fare le cose, prendendo gli schiaffi"Il tecnico del Venezia individua soprattutto nelle disattenzioni difensiva e nella scarsa concretezza sotto porta le ragioni del risultato: "Abbiamo avuto tante occasioni, ma è troppo poco. Abbiamo regalato due passaggi a loro che sono ripartiti e fatto gol. La reazione è stata di valore, giocando un secondo tempo di livello, ma ci vuole un atteggiamento diverso", ha spiegato uno sconsolato Stroppa, cercando di trovare l'altro lato della medaglia della sua sfida. Il tecnico arancioverde sottolinea inoltre come il Venezia abbia costruito diverse opportunità da gol, senza riuscire però a sfruttare adeguamente, accusando i suoi giocatori di troppa superficialità in occasione delle reti subite, vanificando quanto di buono mostrato durante la gara, tuonando: "I risultati sono penalizzanti, io continuo a lavorare per quello che posso dare a questa squadra".
"Mi prendo tutte le responsabilità": Stroppa a rischioStroppa afferma in toto di "prendersi tutte le responsabilità" del momento complicatissimo del Venezia, ancora a secco di vittorie dopo sei gare di campionato, dopo le quali alcune buone prestazioni non si sono comunque tramutati in punti. Il tecnico ha riconosciuto i limiti emersi, vedendo però una squadra ancora viva e convinta del lavoro svolto fin qui. Il problema, però resta la continuità: gli errori individuali e la mancanza di cinismo stanno compromettendo il percorso del Venezia, fanalino di coda della Serie A. La posizione di Stroppa, secondo quanto riporta Sky Sport, è ora a forte rischio, con tutti questi risultati negativi che hanno riaperto le riflessioni della società sulla guida tecnica, nonostante la fiducia ribadita appena pochi giorni fa.
Tra i possibili scenari circola anche il nome di Paolo Zanetti, già legato al Venezia e considerato una possibile alternativa per un eventuale cambio in corsa sulla panchina. Al momento un'ipotesi, ma che potrebbe prendere corpo rapidamente in caso di bocciatura definitiva nei confronti di Stroppa, che ora vacilla seriamente.
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