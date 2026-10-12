Il Milan dovrà a fare a meno per diverso tempo di Matteo Gabbia. Quando il difensore centrale si è accasciato a terra dopo un mancato tackle su Laurienté, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Dopo gli inevitabili accertamenti a cui è stato sottoposto, è stata confermata la lesione muscolare per l'italiano. Restano da definire i tempi del suo recupero.

Milan, tegola Gabbia: il comunicato del club

L'infortunio occorso a Matteo Gabbia è serio e il clubsulle sue condizioni, tramite comunicato apparso sul proprio sito ufficiale che riportiamo di seguito. "Matteo Gabbia è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una. Il calciatore sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato".

REGGIO NELL'EMILIA, IREGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 11 OTTOBRE: Matteo Gabbia del AC Milan è a terra ferito durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e AC Milan al Mapei Stadium - Città del Tricolore l'11 ottobre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Dunque, non ci si può esporre sulle partite che salterà, né tantomeno sul suo rientro in campo. La trasferta del MAPEI Stadium di Reggio Emilia del classe 1999 è durata appena 20 minuti. Il difensore si è fatto superare in velocità dal francese Armand Laurienté, allungandosi e pronunciando un'immediata smorfia di dolore. Quindi si è toccato la zona posteriore della coscia sinistra, lasciando intendere che non fosse più in grado di proseguire. Prima di essere sostituito da Koni De Winter, il 26enne ha lasciato il campo in barella, trattenendo a stento le lacrime per la consapevolezza dell'infortunio.

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