Quattro sfide, quattro sconfitte e nemmeno un gol: è il bilancio recente della Roma contro il Real Madrid, e mercoledì sera i giallorossi proveranno a cambiarlo. L’Olimpico ospita alle 21:00 la seconda giornata della fase campionato di Champions League e ritrova la coppa dopo sette anni, perché l’ultima partita europea in casa risaliva al 12 febbraio 2019, con il 2-1 al Porto. A rendere la serata ancora più speciale c’è l’avversario in panchina: José Mourinho, l’uomo della Conference League del 2022 e della finale di Europa League del 2023, torna a Roma da ex, stavolta alla guida dei blancos. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La classifica dice che Roma e Real hanno una sola partita alle spalle. I giallorossi sono diciassettesimi con un punto, grazie all’1-1 di Istanbul contro il Fenerbahçe, gli spagnoli tredicesimi con tre punti, dopo il 2-1 all’Inter all’esordio. Alla vigilia pesa anche un’assenza pesante per Gasperini, che deve rinunciare al portiere Svilar. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Roma-Real Madrid in diretta TV e streaming

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Il momento di forma della Roma

Roma-Real Madrid si giocaalle 21:00 alloed è valida per la seconda giornata della fase campionato di UEFA Champions League. A differenza di molti altri match della competizione, questa sfida non andrà su Sky:, quindi chi vuole seguirla in tv o in streaming dovrà essere abbonato al servizio di Amazon, utilizzabile su tutti i dispositivi compatibili.

La Roma è imbattuta nelle ultime cinque partite: due vittorie e tre pareggi, con sette gol fatti e quattro subiti. Il cammino comprende il 2-1 all’Atalanta e il 2-0 sul campo del Torino, ma anche i pareggi con Fenerbahçe in Champions, Inter (2-2) e Como (0-0) in campionato. Segnali di continuità, anche se la mancanza di vittorie nelle ultime tre gare di Serie A lascia un velo di rammarico. Data l'assenza di Svilar, che starà fuori circa un mese, spazio a Gollini, che ha dato ottime risposte già nella gara di Serie A contro il Como con un paio di uscite importanti.

Il momento di forma del Real Madrid

Il Real arriva con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque: il 2-1 all’Inter in Champions, il 4-1 al Rayo Vallecano, il 3-2 sul campo dell’Elche, il ko per 2-1 contro l’Atletico e il successo di misura sul Villarreal nell’ultimo impegno. Undici i gol segnati e sei quelli subiti.

Le prestazioni, però, sono state meno brillanti dei risultati: contro l’Inter i madrileni hanno vinto approfittando di due errori avversari, e in generale la squadra ha faticato a sviluppare il proprio gioco con continuità. Mourinho recupera Mbappé, Konaté e Valverde, tutti titolari contro il Villarreal. Il Real, inoltre, ha una tradizione molto favorevole contro le italiane: in Champions ne ha battute diciannove su ventuno.

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, osserva la partita MD1 della fase di campionato UEFA Champions League 2026/27 tra il Real Madrid CF e l'FC Internazionale Milano allo Stadio Santiago Bernabeu l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

La chiave tattica della partita: moduli a confronto

Il confronto metterà di fronte il 3-4-2-1 della Roma e il 4-2-3-1 del Real. I giallorossi si affideranno al blocco difensivo a tre, con Mancini, Ndicka e Hermoso, e proveranno a sfruttare l’intensità dei quinti e il lavoro di Koné e de Roon in mezzo, mentre Dybala e Soulé si muoveranno alle spalle di Malen. Il Real risponde con una linea a quattro e due mediani, Valverde e Tchouaméni, a protezione di una difesa che dovrà gestire gli inserimenti dei trequartisti.

Sarà una partita di spazi e di duelli. La Roma ha bisogno di una prova collettiva di livello altissimo, perché negli ultimi quattro precedenti non è mai riuscita a segnare e ogni distrazione contro avversari come Mbappé e Vinícius può costare cara. L’Olimpico, con la sua atmosfera, può dare una spinta in più, ma servirà anche lucidità nella gestione dei momenti più difficili.

Le probabili formazioni di Roma-Real Madrid

Gasperini dovrebbe confermare la difesa a tre, con Balerdi in ballottaggio con Ndicka, e affidarsi a Dybala e Soulé a supporto di Malen. Mourinho ha qualche dubbio in più: Alexander-Arnold e Dumfries si contendono la fascia destra, Rüdiger insidia Huijsen al centro, Cucurella è in concorrenza con Carreras a sinistra, mentre Diomandé punta a una maglia in attacco - dopo l'ultima partita in in cui è stato decisivo - e Vinícius spera di tornare nell’undici dopo essere subentrato.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Ct: Gasperini.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Diomandé, Bellingham, Vinícius; Mbappé. Ct: Mourinho.

Roma-Real Madrid: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Roma-Real Madrid

: Roma-Real Madrid Competizione : Champions League

: Champions League Data : mercoledì 14 ottobre

: mercoledì 14 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Stadio Olimpico di Roma

: Stadio Olimpico di Roma Diretta tv: Amazon Prime Video

La sfida si giocherà il mercoledì 14 ottobre