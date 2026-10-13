La Roma, tra le squadre più in forma del campionato, si ritrova davanti i giganti del Real Madrid. Sarà un importante banco di prova per la squadra di Gasperini, che ad oggi non ha ancora affrontato un avversario così forte.

Lorenzo Maria Napolitano

Quattro sfide, quattro sconfitte e nemmeno un gol: è il bilancio recente della Roma contro il Real Madrid, e mercoledì sera i giallorossi proveranno a cambiarlo. L’Olimpico ospita alle 21:00 la seconda giornata della fase campionato di Champions League e ritrova la coppa dopo sette anni, perché l’ultima partita europea in casa risaliva al 12 febbraio 2019, con il 2-1 al Porto. A rendere la serata ancora più speciale c’è l’avversario in panchina: José Mourinho, l’uomo della Conference League del 2022 e della finale di Europa League del 2023, torna a Roma da ex, stavolta alla guida dei blancos. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

AS Roma v Atalanta BC - Serie A 2026/27

La classifica dice che Roma e Real hanno una sola partita alle spalle. I giallorossi sono diciassettesimi con un punto, grazie all’1-1 di Istanbul contro il Fenerbahçe, gli spagnoli tredicesimi con tre punti, dopo il 2-1 all’Inter all’esordio. Alla vigilia pesa anche un’assenza pesante per Gasperini, che deve rinunciare al portiere Svilar. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Roma-Real Madrid in diretta TV e streaming

Roma-Real Madrid si gioca mercoledì 14 ottobre 2026 alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma ed è valida per la seconda giornata della fase campionato di UEFA Champions League. A differenza di molti altri match della competizione, questa sfida non andrà su Sky: la diretta è in esclusiva su Prime Video, quindi chi vuole seguirla in tv o in streaming dovrà essere abbonato al servizio di Amazon, utilizzabile su tutti i dispositivi compatibili.
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Il momento di forma della Roma

La Roma è imbattuta nelle ultime cinque partite: due vittorie e tre pareggi, con sette gol fatti e quattro subiti. Il cammino comprende il 2-1 all’Atalanta e il 2-0 sul campo del Torino, ma anche i pareggi con Fenerbahçe in Champions, Inter (2-2) e Como (0-0) in campionato. Segnali di continuità, anche se la mancanza di vittorie nelle ultime tre gare di Serie A lascia un velo di rammarico. Data l'assenza di Svilar, che starà fuori circa un mese, spazio a Gollini, che ha dato ottime risposte già nella gara di Serie A contro il Como con un paio di uscite importanti.

Il momento di forma del Real Madrid

Il Real arriva con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque: il 2-1 all’Inter in Champions, il 4-1 al Rayo Vallecano, il 3-2 sul campo dell’Elche, il ko per 2-1 contro l’Atletico e il successo di misura sul Villarreal nell’ultimo impegno. Undici i gol segnati e sei quelli subiti.

Le prestazioni, però, sono state meno brillanti dei risultati: contro l’Inter i madrileni hanno vinto approfittando di due errori avversari, e in generale la squadra ha faticato a sviluppare il proprio gioco con continuità. Mourinho recupera Mbappé, Konaté e Valverde, tutti titolari contro il Villarreal. Il Real, inoltre, ha una tradizione molto favorevole contro le italiane: in Champions ne ha battute diciannove su ventuno.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, osserva la partita MD1 della fase di campionato UEFA Champions League 2026/27 tra il Real Madrid CF e l'FC Internazionale Milano allo Stadio Santiago Bernabeu l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

La chiave tattica della partita: moduli a confronto

Il confronto metterà di fronte il 3-4-2-1 della Roma e il 4-2-3-1 del Real. I giallorossi si affideranno al blocco difensivo a tre, con Mancini, Ndicka e Hermoso, e proveranno a sfruttare l’intensità dei quinti e il lavoro di Koné e de Roon in mezzo, mentre Dybala e Soulé si muoveranno alle spalle di Malen. Il Real risponde con una linea a quattro e due mediani, Valverde e Tchouaméni, a protezione di una difesa che dovrà gestire gli inserimenti dei trequartisti.

Sarà una partita di spazi e di duelli. La Roma ha bisogno di una prova collettiva di livello altissimo, perché negli ultimi quattro precedenti non è mai riuscita a segnare e ogni distrazione contro avversari come Mbappé e Vinícius può costare cara. L’Olimpico, con la sua atmosfera, può dare una spinta in più, ma servirà anche lucidità nella gestione dei momenti più difficili.

Le probabili formazioni di Roma-Real Madrid

Gasperini dovrebbe confermare la difesa a tre, con Balerdi in ballottaggio con Ndicka, e affidarsi a Dybala e Soulé a supporto di Malen. Mourinho ha qualche dubbio in più: Alexander-Arnold e Dumfries si contendono la fascia destra, Rüdiger insidia Huijsen al centro, Cucurella è in concorrenza con Carreras a sinistra, mentre Diomandé punta a una maglia in attacco - dopo l'ultima partita in in cui è stato decisivo - e Vinícius spera di tornare nell’undici dopo essere subentrato.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Ct: Gasperini.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Diomandé, Bellingham, Vinícius; Mbappé. Ct: Mourinho.

Roma-Real Madrid: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà il mercoledì 14 ottobre
  • Partita: Roma-Real Madrid
  • Competizione: Champions League
  • Data: mercoledì 14 ottobre
  • Orario: 21:00
  • Stadio: Stadio Olimpico di Roma
  • Diretta tv: Amazon Prime Video

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