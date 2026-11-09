"It's not going to happen". È stata questa la risposta di Michael Carrick all'ipotesi di rassegnare le dimissioni dal suo incarico di allenatore del Manchester United, subito dopo il pareggio per il rotto della cuffia agguantato contro l'Aston Villa. "Non accadrà", chiaro e conciso. Eppure, il clima dalle parti dell'Old Trafford è tutto tranne che sereno: lo testimonia lo striscione esposto dalla Stretford End durante il 4-4 contro i Villains, in cui i tifosi dello United hanno chiesto a gran voce nuovi proprietari anziché un nuovo stadio. A ciò si aggiungono, oltre ai pessimi risultati, anche le burrascose vicende mediatiche che nei giorni precedenti hanno coinvolto Lisandro Martinez e Bruno Fernandes. Nonostante ciò, però, Michael Carrick non ne vuol sentire e, nonostante l'ombra di diversi allenatori aleggi sull'Old Trafford da parecchi giorni, i Red Devils saranno costretti a stare in zona retrocessione per tutta la sosta, nella speranza di rialzare la testa alla ripresa dei campionati.

"Non succederà, non darò le dimissioni"

Intervistato ai microfoni di Sky Sports Uk dopo il 4-4 contro l'Aston Villa,ha risposto così alla possibilità di rassegnare le sue dimissioni dall'incarico di allenatore del Man United: "Non succederà, no. Tu giornalista, cosa ne pensi? Lo faresti al posto mio? Conosci la situazione, non abbiamo vinto un numero adeguato di partite".

Continuando, il tecnico dei Red Devils ha aggiunto: "Il mio futuro dopo l'Aston Villa? Mi aspetto di andare avanti con il lavoro svolto finora, mostrando gli aspetti positivi di oggi, correggendo alcuni errori e vincendo le prossime partite".

"That's not going to happen" 🗣️



Michael Carrick responds to the notion that he could resign as Manchester United head coach 🔴 pic.twitter.com/q1fBKSXL7l — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 8, 2026

"Sono deluso dalle reti che abbiamo subito"

Nel corso dell'intervista,ha poi parlato del pareggio contro i: "Sono molto amareggiato di non essere riuscito a portare a casa la vittoria. Ovviamente,perché quei gol ci hanno messo in una situazione complicata. Tuttavia, ritengo che per la maggior parte del match, siamo stati".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 8 NOVEMBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, consola Bruno Fernandes (Manchester United) al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Aston Villa FC, disputata all'Old Trafford l'8 novembre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Terminando il suo punto di vista sul Manchester United, l'allenatore inglese ha dichiarato: "Cos'è accaduto sulle reti subite? Beh, abbiamo semplicemente regalato alcuni gol facili che avrebbero dovuto essere evitati, dobbiamo migliorare. Se riusciremo a trovare la chiave per risolvere questo problema, le partite e i risultati saranno molto più facili da raggiungere".