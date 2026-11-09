Era il 16 agosto scorso quando, dopo il Mondiale negli USA e le conseguenti vacanze, Jamal Musiala è crollato in campo nel corso dell'amichevole pre stagionale contro il Lipsia. Il problema del talento classe 2003, inizialmente legato a spossatezza e al forte calore, si è poi manifestato tre giorni dopo in un'altra partita, in cui è crollato nuovamente in campo. I test effettuati sul giocatore hanno evidenziato una disfunzione neurologica che provoca crisi temporanee d'assenza. Il futuro di Musiala, il cui pieno recupero tarda ad arrivare, è incerto, come sottolineato dal presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness.

Le condizioni di Musiala

In questa stagione, l'ottava con la maglia del Bayern Monaco ad appena 23 anni,è sceso in campo in quattro occasioni, per un totale di 214 minuti. In questo lasso di tempo ha trovato due gol e un assist contro, prima di fermarsi ancora una volta in infermeria per un problema muscolare. Il pieno recupero del giocatore, come si legge in Germania, dovrebbe arrivare al rientro dalla sosta per le Nazionali, in cuiha dovuto fare a meno per la seconda volta del suo fantasista, dopo le gare didi ottobre.

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 10: Jamal Musiala del FC Bayern Monaco si riscalda prima della partita della Fase a Gironi MD1 della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern Monaco e FK Bodo/Glimt alla Football Arena Munich il 10 settembre 2026 a Monaco, Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Anche l'anno scorso la stagione di Musiala è stata caratterizzata da innumerevoli problemi fisici, iniziati da quell'infortunio doloroso nello scontro di gioco con Donnarumma nel corso del Mondiale per Club, in cui ha riportato la frattura del perone che gli ha impedito di svolgere la preparazione atletica con la squadra e di tornare soltanto nel gennaio 2026, prima di stare nuovamente ai box per un problema alla caviglia.

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Le parole di Hoeness

, presidente onorario del, intervenuto all'emittente tedesca BR, ha toccato il tasto del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2030, di, sottolineando come la sua cartella clinica sia seria: "Siamo in un dilemma con lui.. Tuttavia, se recupererà mai il livello di prestazioni che aveva un tempo rimane incerto... Riceve ancora il suo stipendio, naturalmente". Poi, però, il numero 1 dei bavaresi ha gelato i suoi tifosi con una dichiarazione forte e probabilmente definitiva: "Immaginate solo se il Bayern ora mettesse in discussione il suo contratto e dicesse: "".