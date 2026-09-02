Il caso Musiala ha fatto il giro del mondo. Il 23enne tedesco ha subito due malori consecutivi nel precampionato, portando alla luce un problema neurologico. Ma, come raccontato da Lothar Matthaus, il Bayern Monaco era già a conoscenza delle condizioni del ragazzo. L'ex calciatore ha elogiato il club bavarese per la gestione della delicata situazione.

Matthaus su Musiala: "Tanto di cappello al Bayern Monaco"

Una disfunzione neurologica ha portato Jamal Musiala ad avere due malori nel precampionato del Bayern Monaco. Il giovane talento dovrà ancora stare lontano dai campi per un pò, e. La stagione dei bavaresi è comunque partita con il piede giusto, nonostante l'assenza del ragazzo. Die Roten infatti hanno prima conquistato la supercoppa tedesca battendo il(2 a 1) e poi esordito alla grande in campionato battendo 5 a 1 lo

HEIDENHEIM, GERMANIA – 18 AGOSTO 2026: Jamal Musiala del Bayern Monaco in azione durante l'amichevole precampionato tra l'1. FC Heidenheim e il Bayern Monaco, disputata alla Voith-Arena il 18 agosto 2026 a Heidenheim, in Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

A parlare del caso Musiala è stato Lothaur Matthaus, leggenda del club tedesco. L'ex Inter, intervistato da Sky Sport, ha elogiato il club per come è stato capace di gestire la vicenda. Vicenda delicatissima, trattandosi della salute di uno dei suoi tesserati. "Il club ne era a conoscenza da sei, sette, otto mesi. Ma non solo il presidente e il medico. Tutta la squadra lo sapeva. E nessuno ha lasciato trapelare nulla".

L'ex centrocampista ha poi aggiunto quanto questa gestione dimostri l'unità di intenti del club, dalla dirigenza a tutte le persone che vi lavorano. "Questo dimostra l'unità, non solo in campo, ma anche fuori. Ho un enorme rispetto per come hanno gestito una questione del genere in modo così coeso e corretto. Posso solo dire: tanto di cappello al Bayern Monaco".

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Per me, il Bayern Monaco è uno dei grandi favoriti per tutti i titoli a cui partecipa. Praticamente ogni anno. Auguro loro la Champions League

perché in qualche modo se la meritano, e Harry Kane

è anche il mio grande favorito per il Pallone d'Oro"

Il tedesco ha poi sottolineato che il club sarà comunque in grado di sopperire all'assenza della giovane stella. Anzi, che potrà competere per tutti i titoli. "