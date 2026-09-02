Il dirigente lascia il club Campione d'italia dopo quasi tre decenni: al suo posto Dario Baccin.
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Oramai non ci sono più dubbi: Piero Ausilio non sarà più il direttore sportivo dell'Inter. A comunicarlo è stata proprio la società nerazzurra con un comunicato ufficiale. Il dirigente lascia la squadra Campione d'Italia dopo 28 anni da protagonista all'interno del Club. Contestualmente, il presidente Marotta ha confermato che l'incarico sarà affidato a Dario Baccin (braccio destro di Ausilio).
Il comunicato ufficiale dell'Inter su Piero AusilioDurante il suo percorso nerazzurro, il dirigente proveniente da Cinisello, è stato uno dei punti fermi della società. Inoltre, ha contribuito a un ciclo ricco di successi, conquistando 9 trofei e raggiungendo 3 finali Europee.
Attraverso un comunicato ufficiale, l'Inter ha ripercorso la lunga esperienza di Piero Ausilio all'interno del Club, entrando in società 28 anni fa. Il dirigente ha ricoperto diversi ruoli prima di arrivare in prima squadra, passando da Segretario alla direzione del settore giovanile:"Fc Internazionale e Piero Ausilio comunicano di aver deciso di comune accordo di separare le proprie strade da oggi. Ausilio ha lavorato nei quadri del Club per circa 28 anni, con responsabilità sempre crescenti. Per molte stagioni Piero ha ricoperto il ruolo di Segretario, di responsabile organizzativo e poi di direttore del settore giovanile".
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Le parole di MarottaDopo l'ufficialità della separazione, Giuseppe Marotta ha voluto dedicare un messaggio a Piero Ausilio, ringraziandolo per il lavoro svolto con professionalità e per il contributo dato dal dirigente:" Voglio ringraziare personalmente Ausilio, il suo è stato sempre un lavoro fatto con personalità e passione. Abbiamo attraversato momenti di gioie e di dolori. Questo messaggio è rivolto a lui da parte di tutta la dirigenza, abbiamo svolto un lavoro importante per la crescita del Club".
Contemporaneamente, il presidente dell'Inter ha voluto annunciare il nuovo direttore sportivo dei nerazzurri:"Sono qui anche per comunicarvi che il nuovo direttore sportivo sarà Dario Baccin. Conosce molto bene l'ambiente, ha lavorato tanto al fianco di Ausilio, penso che abbiamo fatto la scelta migliore. Ha un'ottima visione anche del settore giovanile, visto che si occupa della nostra squadra Under 23. Vogliamo continuare questo percorso con lui".
I ringraziamenti di Piero AusilioAnche Piero Ausilio ha voluto lasciare un messaggio d'addio. Nel suo saluto, il dirigente ha voluto esprimere la sua sofferenza nel lasciare la società, ma, anche la felicità per i successi ottenuti:"Dopo quasi 30 anni è arrivato per me un momento difficilissimo: voglio salutare quella che per me è stata casa, famiglia e non solo un semplice lavoro. In questo tempo ho dato tutto me stesso, ogni energia, ogni battito, ho pensato solo al bene dell'Inter, per me è una seconda pelle. Voglio ringraziare i tifosi e tutto quello che mi hanno tramesso, siete unici e se abbiamo raggiunto tanti traguardi è merito vostro".
Infine anche un ringraziamento a tutta la dirigenza e ai giocatori che hanno lavorato per la squadra in tutto il suo percorso:"Voglio ringraziare la società, la dirigenza, tutti coloro che hanno fatto parte del mio lungo percorso in questi anni. Ho stretto rapporto con tutti gli allenatori, i giocatori, sono stato benissimo in questa società. Oggi si chiude un cerchio profondo: per me l'Inter è stato tutto, non potrò mai staccarmi da questi colori, sono nella mia pelle. Grazie Inter".
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