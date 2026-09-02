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Oramai non ci sono più dubbi: Piero Ausilio non sarà più il direttore sportivo dell'Inter. A comunicarlo è stata proprio la società nerazzurra con un comunicato ufficiale. Il dirigente lascia la squadra Campione d'Italia dopo 28 anni da protagonista all'interno del Club. Contestualmente, il presidente Marotta ha confermato che l'incarico sarà affidato a Dario Baccin (braccio destro di Ausilio).

Il comunicato ufficiale dell'Inter su Piero Ausilio

Durante il suo percorso nerazzurro, il dirigente proveniente da Cinisello, è stato uno dei punti fermi della società. Inoltre, ha contribuito a un ciclo ricco di successi, conquistando 9 trofei e raggiungendo 3 finali Europee.

Milano, Italia – 11 dicembre: da sinistra, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu e il presidente e CEO Giuseppe Marotta posano per un ritratto durante la cena di Natale del club nerazzurro.(Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Attraverso un comunicato ufficiale, l'Inter ha ripercorso la lunga esperienza di Piero Ausilio all'interno del Club, entrando in società 28 anni fa. Il dirigente ha ricoperto diversi ruoli prima di arrivare in prima squadra, passando da Segretario alla direzione del settore giovanile:"Fc Internazionale e Piero Ausilio comunicano di aver deciso di comune accordo di separare le proprie strade da oggi. Ausilio ha lavorato nei quadri del Club per circa 28 anni, con responsabilità sempre crescenti. Per molte stagioni Piero ha ricoperto il ruolo di Segretario, di responsabile organizzativo e poi di direttore del settore giovanile".

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Le parole di Marotta

Inoltre, la società meneghina ha voluto ringraziare l'ormai ex direttore sportivo per i successi ottenuti e per il lavoro svolto:"Nel Dicembre 2010 si accosta alla prima squadra, diventando nel Febbraio 2014 Direttore Sportivo e Responsabile dell'Area Tecnica. Con questo importante incarico ha contribuito alla conquista di ben. Al suo prezioso lavoro va inoltre aggiunta la partecipazione a".Dopo l'ufficialità della separazione, Giuseppe Marotta ha voluto dedicare un messaggio a Piero Ausilio, ringraziandolo per il lavoro svolto con professionalità e per il contributo dato dal dirigente:" Voglio ringraziare personalmente Ausilio, il suo è stato sempre un lavoro fatto con personalità e passione. Abbiamo attraversato momenti di gioie e di dolori., abbiamo svolto un lavoro importante per la crescita del Club".

PERTH, AUSTRALIA - 5 AGOSTO: Dario Baccin dell'FC Internazionale osserva prima della partita amichevole pre-campionato tra AC Milan e FC Internazionale all'Optus Stadium il 5 agosto 2026 a Perth, Australia. (Foto di Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

Contemporaneamente, il presidente dell'Inter ha voluto annunciare il nuovo direttore sportivo dei nerazzurri:"Sono qui anche per comunicarvi che il nuovo direttore sportivo sarà Dario Baccin. Conosce molto bene l'ambiente, ha lavorato tanto al fianco di Ausilio, penso che abbiamo fatto la scelta migliore. Ha un'ottima visione anche del settore giovanile, visto che si occupa della nostra squadra Under 23. Vogliamo continuare questo percorso con lui".

I ringraziamenti di Piero Ausilio

Anche Piero Ausilio ha voluto lasciare un messaggio d'addio. Nel suo saluto, il dirigente ha voluto esprimere la sua sofferenza nel lasciare la società, ma, anche la felicità per i successi ottenuti:"Dopo quasi 30 anni è arrivato per me un momento difficilissimo: voglio salutare quella che per me è stata casa, famiglia e non solo un semplice lavoro. In questo tempo ho dato tutto me stesso, ogni energia, ogni battito, ho pensato solo al bene dell'Inter, per me è una seconda pelle.".

Milano, Italia – 17 maggio 2026: da sinistra, il vice direttore sportivo dell’Inter Dario Baccin, il direttore sportivo Piero Ausilio, il presidente Giuseppe Marotta, l’allenatore Cristian Chivu e il vicepresidente Javier Zanetti posano con i trofei di Coppa Campioni d’Italia e Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra Inter e Hellas Verona allo stadio Giuseppe Meazza.(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Infine anche un ringraziamento a tutta la dirigenza e ai giocatori che hanno lavorato per la squadra in tutto il suo percorso:"Voglio ringraziare la società, la dirigenza, tutti coloro che hanno fatto parte del mio lungo percorso in questi anni. Ho stretto rapporto con tutti gli allenatori, i giocatori, sono stato benissimo in questa società. Oggi si chiude un cerchio profondo: per me l'Inter è stato tutto, non potrò mai staccarmi da questi colori, sono nella mia pelle. Grazie Inter".