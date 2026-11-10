Il terzino sinistro del Real Madrid incorona la sua come la squadra migliore d'Europa, snobbando i bicampioni uscenti del PSG
Coppa del mondo e vittoria di misura: la magica serata di Cucurella al Bernabeu
L'impatto di Marc Cucurella sul calcio spagnolo è stato, come prevedibile, di ottima fattura. Dopo i cinque anni trascorsi in Inghilterra, tra Brighton e, soprattutto, Chelsea, ha sentito nostalgia di casa e ha scelto, da campione del mondo in carica, di tornare in Spagna, ma con la maglia del Real Madrid. Lui, uno dei pochissimi nella storia ad aver giocato per entrambi i colossi iberici, seppur abbia disputato appena un quarto d'ora con la maglia del Barcellona, ha risposto presente alla fiducia dimostratagli da José Mourinho. Il portoghese lo ha eletto come terzino sinistro inamovibile e, grazie alle prestazioni offerte dalla sosta di ottobre, Cucurella crede fermamente che siano i Blancos a guardare tutti dall'alto verso il basso nella corsa alla Champions.
La convinzione di CucurellaCucurella attualmente si trova in Nazionale per preparare le sfide di Nations League contro la Cechia, senza Yamal e Oyarzabal, e l'Inghilterra, in una grande classica del calcio moderno. Intervistato da El Partidazo, programma di COPE, ha risposto così alla domanda su quale sia la miglior squadra d'Europa: "Oggi penso che la squadra migliore d'Europa sia la nostra. Veniamo da una serie di vittorie molto buona e da belle partite. La squadra è molto seria".
Le parole di Cucurella, abbastanza spregiudicate ma in piena linea con la sua indole in campo, testimoniano come il Real Madrid, grazie all'arrivo del sergente di ferro, abbia cambiato mentalità, lasciandosi alle spalle le continue frizioni interne che hanno sabotato la precedente stagione, portando agli esoneri di Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa.
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Snobbato il PSGLa convinzione di Cucurella nasce dalla lunga serie di vittorie che ha contraddistinto il rientro dalla sosta di ottobre del Real Madrid. In questo lasso di tempo, infatti, sono arrivate otto vittorie in altrettante partite, fra cui spiccano le remuntade contro la Roma e l'AEK Atene in Champions e, principalmente, il colpo grosso al Camp Nou contro il Barcellona. Nel giardino di casa madrileno, la squadra di Mourinho è attualmente a punteggio pieno, ma al secondo posto alle spalle del PSG, forte del suo +15 nella differenza reti.
Proprio del PSG ha parlato il terzino, sostenendo che, nonostante arrivi da due Champions vinte consecutivamente, al momento rimanga il Real la più forte: "Il PSG ha una squadra molto valida... ma la verità è che non guardo le loro partite, non ti mentirò. Non l'ho visto nemmeno contro il Barça. Guardo poco calcio, ma non perché non mi piaccia, bensì perché ho cose da fare, devo stare con i miei figli. Al PSG sono molto bravi, hanno giocatori molto validi e danno continuità a un progetto di molti anni. Ma in questo momento vedo meglio il Real Madrid".
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