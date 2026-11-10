L'impatto di Marc Cucurella sul calcio spagnolo è stato, come prevedibile, di ottima fattura. Dopo i cinque anni trascorsi in Inghilterra, tra Brighton e, soprattutto, Chelsea, ha sentito nostalgia di casa e ha scelto, da campione del mondo in carica, di tornare in Spagna, ma con la maglia del Real Madrid. Lui, uno dei pochissimi nella storia ad aver giocato per entrambi i colossi iberici, seppur abbia disputato appena un quarto d'ora con la maglia del Barcellona, ha risposto presente alla fiducia dimostratagli da José Mourinho. Il portoghese lo ha eletto come terzino sinistro inamovibile e, grazie alle prestazioni offerte dalla sosta di ottobre, Cucurella crede fermamente che siano i Blancos a guardare tutti dall'alto verso il basso nella corsa alla Champions.

La convinzione di Cucurella

attualmente si trova in Nazionale per preparare le sfide dicontro la, senza, e l', in una grande classica del calcio moderno. Intervistato da El Partidazo, programma di COPE, ha risposto così alla domanda su quale sia la miglior squadra d'Europa: ". Veniamo da una serie di vittorie molto buona e da belle partite. La squadra è molto seria".

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 22: Marc Cucurella del Real Madrid reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid allo stadio RCDE il 22 agosto 2026 a Barcellona, Spagna . (Photo by David Ramos/Getty Images)

Le parole di Cucurella, abbastanza spregiudicate ma in piena linea con la sua indole in campo, testimoniano come il Real Madrid, grazie all'arrivo del sergente di ferro, abbia cambiato mentalità, lasciandosi alle spalle le continue frizioni interne che hanno sabotato la precedente stagione, portando agli esoneri di Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa.

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Snobbato il PSG

La convinzione di Cucurella nasce dalla lunga serie di vittorie che ha contraddistinto il rientro dalla sosta di ottobre del. In questo lasso di tempo, infatti, sono arrivate otto vittorie in altrettante partite, fra cui spiccano le remuntade contro lae l'ine, principalmente, il colpo grosso al Camp Nou contro il. Nel giardino di casa madrileno, la squadra diè attualmente a punteggio pieno, ma al secondo posto alle spalle del, forte del suo +15 nella differenza reti.

MADRID, SPAIN - AUGUST 26: Marc Cucurella del Real Madrid presenta il trofeo della Coppa del Mondo FIFA ai tifosi prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Real Sociedad allo Stadio Santiago Bernabeu il 26 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Proprio del PSG ha parlato il terzino, sostenendo che, nonostante arrivi da due Champions vinte consecutivamente, al momento rimanga il Real la più forte: "Il PSG ha una squadra molto valida... ma la verità è che non guardo le loro partite, non ti mentirò. Non l'ho visto nemmeno contro il Barça. Guardo poco calcio, ma non perché non mi piaccia, bensì perché ho cose da fare, devo stare con i miei figli. Al PSG sono molto bravi, hanno giocatori molto validi e danno continuità a un progetto di molti anni. Ma in questo momento vedo meglio il Real Madrid".