Contro il Ferencváros, a San Siro, Gonçalo Ramos è stato tra i giocatori del Milan più impegnati nei duelli ma anche tra i meno coinvolti nel gioco, sempre a caccia della giocata personale. Un rendimento che alimenta le perplessità attorno a un attaccante arrivato dal Psg con grandi aspettative e un investimento da circa ottanta milioni, finora più discusso che applaudito. Anche Diego Abatantuono ha detto la sua al Corriere della Sera, dichiarandosi perplesso su quella spesa.

Il paradosso è che con il Portogallo l'attaccante ex-PSG ha segnato parecchio nella lunga pausa di settembre, spesso servito da Joao Felix. Al Milan, invece, Ramos continua a coprire molto campo e a dare una mano nel palleggio, ma raramente riceve palloni utili in area. Il problema potrebbe essere anche di ruolo: Ramos non è nato centravanti ma trequartista, e interpreta la posizione in modo atipico. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>