Nonostante la vittoria sorprendente ai danni del Milan, non tutti i tifosi del Ferencvaros possono ritenersi soddisfatti al termine della gara. In particolar modo, uno tra i 4000 ungheresi accorsi a San Siro per sostenere la propria squadra dovrà scontare una pesante condanna a causa di un vestiario decisamente poco consono. Arrivato a Milano indossando una maglia con il volto di Mussolini, l'uomo è stato identificato e fermato dalle forze dell'ordine.

Milan-Ferencvaros, DASPO a un tifoso ungherese per aver indossato la maglia di... Mussolini

Di nazionalità ungherese, il tifoso cinquantenne aveva sfilato prima della partita diassieme agli altri sostenitori del Ferencvaros a partire da piazza Duomo. A Milano, tuttavia, si era presentato nel pomeriggio di ieri con una maglia che raffigurava il volto di Benito Mussolini. Immediatamente, la Polizia di Stato presente in piazza lo ha segnalato, prima che venisseall'ingresso dello stadio. Senza aver varcato i tornelli, è stato portato per accertamenti presso gli uffici di polizia.

BUDAPEST, UNGHERIA - 04 NOVEMBRE: I tifosi si godono l'atmosfera della partita durante l'incontro del girone G di UEFA Champions League tra Ferencvaros Budapest e Juventus alla Groupama Arena il 04 novembre 2020 a Budapest, Ungheria. Un numero limitato di spettatori sarà presente a causa dell'allentamento delle restrizioni per la pandemia di Covid-19 in Ungheria. (Foto di Laszlo Szirtesi/Getty Images)

Oltre al sequestro penale della maglietta smanicata, al tifoso viene contestata la violazione dell'articolo 2 della Legge Mancino (legge 205/1993). È la normativa che contrasta violenza, odio e discriminazioni razziali. Non farà i conti soltanto con la denuncia, però. Il cinquantenne dovrà scontare un Daspo di cinque anni, non potendo dunque accedere ad alcun impianto sportivo nazionale e negli Stati membri dell'UE per assistere a qualsiasi evento calcistico.

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Non finisce qui, inoltre, l'attività della Polizia di Stato che continua ad indagare sul raduno dei tifosi ungheresi in piazza Duomo. Sono stati acquisiti deiper riconoscere possibili altri responsabili di condotte che abbiano una certa rilevanza in ambito penale. Non si esclude, infatti, che prima della gara di Milano possano essere accaduti altri eventi ancora non segnalati. Gli ultras del Ferencvaros incrociano le dita e sperano. Intanto, la squadra biancoverde è tornata in patria conscia di aver ottenuto una vittoria storica e di esserenella League Phase dell'Europa League.