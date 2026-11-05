Tra gli incontri che hanno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quello che metterà di fronte il Milan ed il Ferencvaros. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione del quarto turno della league phase dell'Europa League 2026/2027. La partita avrà inizio alle ore 18:45 e si disputerà nella meravigliosa nonché storica cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. Per la prima volta nella sua storia, il club rossonero se la dovrà vedere con la squadra di Budapest, capitale dell'Ungheria. Tuttavia, per il Diavolo attualmente allenato da Ruben Amorim non è il primo confronto con una formazione magiara. Infatti, la prima in assoluto è il Györ e risale agli anni '60.

Milan-Ferencvaros, quando il Diavolo ha affrontato gli ungheresi del Györ negli anni '60

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Dalfino aluna delle competizioni europee più importanti era la. A questo torneo partecipavano le squadre che avevano vinto la coppa nazionale del proprio Paese. La primissima edizione di questa competizione l'ha vinta la, che nella finale della stagioneha battuto i. Nell'annata, l'ultima in cui la Coppa delle Coppe è andata in scena, laha trionfo avendo vinto la finale contro il. In tutta la sua storia, il Milan ha vinto questa competizionevolte: nele nelProprio nella stagione, quella del primo successo rossonero in Coppa delle Coppe, il Diavolo ha affrontato per la prima volta nella sua storia una squadra proveniente dall'Ungheria. Stiamo parlando del Györ, il quale milita nella massima divisione nazionale. Il primo incontro tra i due club risale alin occasione dell'andata deglidella competizione che, da più di vent'anni, non si gioca più. La gara ha avuto luogo in territorio ungherese ed i rossoneri, allora allenati da, hanno sbloccato il risultato al 19' col gol di

L'ex calciatore italiano Nereo Rocco (1912 - 1979), allenatore del Milan, nel Regno Unito per la semifinale di Coppa UEFA, 4 aprile 1972. (Foto di Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

Dieci minuti dopo, però, il Györ ha pareggiato con la rete di Laszlo Gyorffi. Quest'ultimo, al minuto 80 della gara, ha portato in vantaggio la squadra magiara. Tuttavia, al Diavolo è bastato soltanto un minuto per rimettere l'incontro in equilibrio grazie al gol del già menzionato Sormani. All'andata, quindi, i due club hanno pareggiato 2-2. Il 7 dicembre dello stesso anno i rossoneri hanno ospitato il Györ a San Siro per il match di ritorno. Gli ungheresi hanno trovato la rete del vantaggio al 6' con Jozsef Szalo. Al 22' il Diavolo pareggia con la rete di Pierino Prati. Alla fine, la gara è terminata 1-1 e, grazie alla regola del gol fuori casa, il Milan ha passato il turno. Successivamente, i rossoneri hanno eliminato Standard Liegi e Bayern Monaco per poi vincere la finale contro l'Amburgo grazie alla doppietta dello svedese Kurt Hamrin.