La città di Milano si arricchirà molto presto di un nuovo monumento, il Generali Stadium, pronto a ravvivare la Grande Funzione Urbana San Siro. Per il tempio storico della Serie A, invece, si procederà a un parziale abbattimento, preservando appena una parte della facciata. I lavori dovrebbero essere avviati nel secondo semestre del prossimo anno, mentre si vorrebbe inaugurare il nuovo impianto sportivo a partire dalla stagione 2031/2032. Il presidente del Senato La Russa si è espresso in merito alla delicata questione sui suoi social.

Tema stadio a Milano, La Russa si schiera: "Perché abbattere San Siro?"

L'intervento di Ignazio La Russa non è casuale, ma la risposta al candidato sindaco del capoluogo lombardo,, esponente del centrosinistra. Questi, in giornata, ha avanzato una proposta:, pur costruendo di fianco il nuovo impianto in cui giocheranno le milanesi. Di seguito, la replica della seconda carica dello Stato postata su Facebook.

MILANO, ITALIA - 28 APRILE: Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica, partecipa alla parata di vittoria del FC Internazionale in Piazza Duomo il 28 aprile 2024 a Milano, Italia. (Foto di Stefano Guidi-FC Internazionale/Inter via Getty Images)

"Vedo che Calabresi del PD, chissà se candidato, dice che sullo stadio la mia idea potrebbe essere giusta. È una visione tardiva: se non vince il centrodestra, non riusciresti mai a convincere il tuo partito e la tua coalizione a venirti dietro e San Siro sarebbe inutilmente abbattuto. Cosa fare di San Siro? Lo chiede Sala e glielo dico io. Basta fare una gara internazionale per tutte le possibilità che può avere una struttura come quella. E sarebbero decine gli operatori disposti a gestire la struttura pagando alle società un canone annuo. Chi ha votato per l’abbattimento di San Siro, La Russa o gli amici che dovrebbero eleggere Calabresi? Allora, prendere in giro i milanesi non è giusto, anche perché lui ha detto una cosa, gli altri del PD hanno detto l’opposto, come al solito. Se vincono loro, San Siro sarà abbattuto ed è un dramma. Abbatterlo è da cartellino rosso".

E ancora: "Milano ha diritto ad avere uno stadio moderno ed europeo, che serve alla città e alle società, quindi viva il nuovo stadio, che mi è anche piaciuto: un po’ algido, ma mi è molto piaciuto. [...]".