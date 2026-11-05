Una dichiarazione che non passa inosservata, soprattutto per chi la pronuncia. Juan Sebastián Verón ha scelto il Boca Juniors come migliore squadra del calcio argentino. Il presidente dell'Estudiantes de La Plata, storico rivale degli Xeneizes e club con cui ha scritto alcune delle pagine più importanti della sua carriera, non ha avuto dubbi nel riconoscere i meriti della società di Buenos Aires. A convincerlo non è stato un singolo risultato, ma il percorso costruito negli ultimi tempi. In un'intervista a Urbana Play, l'ex centrocampista ha spiegato cosa rende il Boca una squadra speciale, indicando nella continuità del progetto e nella capacità di valorizzare i giovani i principali punti di forza. Un'investitura importante, arrivata da una voce autorevole del calcio argentino.

Il motivo della scelta di Veron

"Per me, il Boca Juniors è la migliore squadra in Argentina per la sua costanza e regolarità". Verón ha motivato così la propria scelta, soffermandosi soprattutto sul lavoro portato avanti dal club negli ultimi tempi. Secondo l'ex centrocampista, gli Xeneizes sono riusciti a costruire una base solida partendo dai giovani cresciuti nel settore giovanile, per poi integrarli con diversi elementi già presenti in rosa. Un percorso che, a suo giudizio, ha permesso alla squadra di trovare equilibrio e continuità.

LA PLATA (Argentina), 17 marzo 2024 – Juan Sebastián Verón, presidente dell'Estudiantes, osserva il campo prima della partita tra Estudiantes e Boca Juniors, valida per il Gruppo B della Copa de la Liga Profesional 2024, allo stadio Jorge Luis Hirschi di La Plata, in Argentina. (Foto: Gustavo Garello/Getty Images)

Parole significative, considerando il ruolo di Verón all'Estudiantes, una delle realtà storiche del calcio argentino e rivale del Boca. La Brujita, però, non ha nascosto la propria stima. Nel corso dell'intervista a Urbana Play ha parlato anche del peso della storia nelle competizioni internazionali, soffermandosi sul legame tra l'Estudiantes e la Copa Libertadores. "Lo stemma ha un peso tutto suo", ha spiegato, ricordando quanto la tradizione possa incidere nei momenti decisivi. Una convinzione maturata anche attraverso la sua esperienza da calciatore: nel 2009 Verón conquistò la Libertadores proprio con l'Estudiantes, dopo aver superato il Cruzeiro in finale.